Sud odobrio d‌ječaku da promijeni pol

Izvor:

SRNA

21.12.2025

19:12

Суд одобрио д‌јечаку да промијени пол
Foto: Unsplash

Trinaestogodišnjem d‌ječku u Italiji sud je odobrio promjenu pola iz ženskog u muški, prenosi danas Ansa.

Sudskom presudom je završen proces promjene pola koji je započet 2021. godine za jednu od dvije sestre bliznakinje, koja je po odobrenju roditelja promijenila pol u d‌ječaka, prenosi Srna.

Zahvaljujući presudi suda u ligurijskom gradu La Specija, kojom je naložena ispravka njegovog izvoda iz matične knjige rođenih, država ga je priznala kao muškarca.

On je najmlađa osoba u Italiji koja je završila proces promjene pola iz ženskog u muški.

