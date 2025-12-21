Izvor:
SRNA
21.12.2025
19:12
Komentari:0
Trinaestogodišnjem dječku u Italiji sud je odobrio promjenu pola iz ženskog u muški, prenosi danas Ansa.
Sudskom presudom je završen proces promjene pola koji je započet 2021. godine za jednu od dvije sestre bliznakinje, koja je po odobrenju roditelja promijenila pol u dječaka, prenosi Srna.
Zahvaljujući presudi suda u ligurijskom gradu La Specija, kojom je naložena ispravka njegovog izvoda iz matične knjige rođenih, država ga je priznala kao muškarca.
On je najmlađa osoba u Italiji koja je završila proces promjene pola iz ženskog u muški.
