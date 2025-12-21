Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

U Njemačkoj je na kraju septembra 755.300 penzionera primalo socijalnu pomoć namijenjenu onima koji prihodima ne mogu pokriti životne troškove, što je rekordan nivo, pokazuju podaci Savezne statističke službe.

Prag za dobijanje takozvane osnovne podrške iznosi 1.062 evra mjesečno, ali se izračunava individualno, u zavisnosti od stvarnih troškova života.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj penzionera koji primaju dodatnu državnu finansijsku pomoć porastao je za 25.000.

Predsjednik lijeve stranke BSV Sara Vagnkneht istakla je da je siromaštvo u starosti već sada ogroman problem u Njemačkoj, koji se vremenom pogoršava.

Kao jedan od glavnih razloga povećanja troškova života navodi se rast stanarina, koje su se u većim gradovima poput Berlina posljednjih desetak godina više nego udvostručile.