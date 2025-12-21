Putin razgovarao sa Lukašenkom u Sankt Peterburgu

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u razgovoru sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom u Sankt Peterburgu da Minsk i Moskva odlično sarađuju.

Putin je istakao da Rusija i Bjelorusija nemaju neriješenih pitanja koja zahtijevaju pažnju predsjednika.

"Vlade Rusije i Bjelorusije blisko sarađuju", istakao je Putin i zahvalio Lukašenku zbog njegove visoke ocjene odnosa dvije zemlje.

Lukašenko je rekao da dvije zemlje ostvaruju napredak u primjeni dogovorenih sporazuma, koji pokrivaju oblasti od vojne industrije i odbrane do ekonomske saradnje.

Dva predsjednika razgovarala su uoči samita Evroazijske ekonomske unije, koji se održava danas.

Šefovi država i vlada Zajednice nezavisnih država sutra će se sastati na neformalnom samitu u Sankt Peterburgu, na zapadu Rusije.