Jutjuberi napali MMA borca, nastao opšti haos

Izvor:

ATV

21.12.2025

14:52

Komentari:

0
Туча ММА борца и јутјубера
Foto: Screenshot

Veliki skandal obilježio je boks spektakl u Majamiju na kojem su se sastali Entoni Džošua i Džejk Pol.

U glavnoj borbi večeri engleski bokser je u šestoj rundi došao do ubjedljive pobede nad jutjuberom, ali se pažnja javnosti ubrzo preusmjerila na dešavanja van ringa.

zelenski nova 2

Svijet

Zelenski spreman da povuče vojsku: Ima jedan uslov

Naime, u hodnicima dvorane došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je učestvovao Andrej Arlovski, nekadašnji UFC šampion u teškoj kategoriji.

Bivši MMA as našao se u sukobu sa grupom jutjubera koji su ga, prema dostupnim snimcima, verbalno provocirali.

Rasprava između Arlovskog i influensera Džeka Doertija brzo je izmakla kontroli i prerasla u fizički obračun, nakon što se u konflikt umiješao i jedan od članova Doertijeve ekipe.

Arlovski i Doerti su se slučajno zakačili u prolazu, nakon čega je došlo do kratke verbalne rasprave. Situacija je ubrzo eskalirala kada je jedan od članova jutjuberove ekipe fizički nasrnuo na slavnog MMA borca.

мотор-

Auto-moto

Višak ulja u motoru može napraviti ozbiljne probleme

Arlovski je reagovao instinktivno i uzvratio, nakon čega je došlo do opšteg meteža. U gužvi se protiv njega našlo više osoba, a jedan od učesnika sukoba brzo je završio na tlu.

Situacija je eskalirala u opštu makljažu, u kojoj je učestvovalo više osoba, a obezbjeđenje je ubrzo reagovalo kako bi spriječilo dalji haos.

MMA

Tuča

MMA borac

