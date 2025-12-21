Jutjuberi napali MMA borca, nastao opšti haos

Veliki skandal obilježio je boks spektakl u Majamiju na kojem su se sastali Entoni Džošua i Džejk Pol.

U glavnoj borbi večeri engleski bokser je u šestoj rundi došao do ubjedljive pobede nad jutjuberom, ali se pažnja javnosti ubrzo preusmjerila na dešavanja van ringa.

Svijet Zelenski spreman da povuče vojsku: Ima jedan uslov

Naime, u hodnicima dvorane došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je učestvovao Andrej Arlovski, nekadašnji UFC šampion u teškoj kategoriji.

Bivši MMA as našao se u sukobu sa grupom jutjubera koji su ga, prema dostupnim snimcima, verbalno provocirali.

Rasprava između Arlovskog i influensera Džeka Doertija brzo je izmakla kontroli i prerasla u fizički obračun, nakon što se u konflikt umiješao i jedan od članova Doertijeve ekipe.

Arlovski i Doerti su se slučajno zakačili u prolazu, nakon čega je došlo do kratke verbalne rasprave. Situacija je ubrzo eskalirala kada je jedan od članova jutjuberove ekipe fizički nasrnuo na slavnog MMA borca.

Auto-moto Višak ulja u motoru može napraviti ozbiljne probleme

Arlovski je reagovao instinktivno i uzvratio, nakon čega je došlo do opšteg meteža. U gužvi se protiv njega našlo više osoba, a jedan od učesnika sukoba brzo je završio na tlu.

Situacija je eskalirala u opštu makljažu, u kojoj je učestvovalo više osoba, a obezbjeđenje je ubrzo reagovalo kako bi spriječilo dalji haos.