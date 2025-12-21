Jutjuberi napali MMA borca, nastao opšti haos

Izvor:
21.12.2025
Veliki skandal obilježio je boks spektakl u Majamiju na kojem su se sastali Entoni Džošua i Džejk Pol.
U glavnoj borbi večeri engleski bokser je u šestoj rundi došao do ubjedljive pobede nad jutjuberom, ali se pažnja javnosti ubrzo preusmjerila na dešavanja van ringa.
Naime, u hodnicima dvorane došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je učestvovao Andrej Arlovski, nekadašnji UFC šampion u teškoj kategoriji.
Bivši MMA as našao se u sukobu sa grupom jutjubera koji su ga, prema dostupnim snimcima, verbalno provocirali.
Rasprava između Arlovskog i influensera Džeka Doertija brzo je izmakla kontroli i prerasla u fizički obračun, nakon što se u konflikt umiješao i jedan od članova Doertijeve ekipe.
Arlovski i Doerti su se slučajno zakačili u prolazu, nakon čega je došlo do kratke verbalne rasprave. Situacija je ubrzo eskalirala kada je jedan od članova jutjuberove ekipe fizički nasrnuo na slavnog MMA borca.
Arlovski je reagovao instinktivno i uzvratio, nakon čega je došlo do opšteg meteža. U gužvi se protiv njega našlo više osoba, a jedan od učesnika sukoba brzo je završio na tlu.
Situacija je eskalirala u opštu makljažu, u kojoj je učestvovalo više osoba, a obezbjeđenje je ubrzo reagovalo kako bi spriječilo dalji haos.
Jack Doherty gets his friends beat up by Andrei Arlovski for bumping into him after the Jake Paul and Anthony Joshua fight. pic.twitter.com/NJXnWJkm84— Don’t Suspend Me (@__OnlyTruth_) December 20, 2025
