Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

Popularna američka sportska novinarka Kristina Čembers i njen suprug pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Huveru, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Sreća u nesreći je to što je njihovo trogodišnje dijete pronađeno nepovrijeđeno na mjestu događaja.

Trenutno je istraga u toku i policija Huvera vjeruje da se radi o ubistvu i samoubistvu, o čemu su pisali u saopštenju.

Iako policija Huvera nije otkrila identitet dvoje preminulih, kanal "VBRC" je identifikovao ženu kao svoju bivšu sportsku novinarku Kristinu Čembers.

Ona je bila majka trogodišnjeg sina, koji je pronađen u kući i nije povrijeđen.

Stradale je na mjestu događaja zatekao član porodice. Pozvao je policiju i medicinsku službu, ali uzaludno.

Čembers se udala za svog supruga 2021. godine i započela novu karijeru kao TV i filmski savjetnik u srednjoj školi Tompson, izvještava "AL".

"Iako je istraga u ranoj fazi, čini se da su ove smrti rezultat ubistva/samoubistva i da ne postoji prijetnja javnosti u vezi s ovim slučajem", navodi se u saopštenju za javnost policijske uprave Huvera.

Čembers je radila za novinsku stanicu "VBRC" od 2015. do 2021. godine. Kasnije je radila kao frilenser tokom sezone 2025 u američkom fudbalu, a radila je i u srednjoj školi Tompson od 2021. do početka 2025. godine.