Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

Izvor:
Agencije
18.12.2025
17:07
Komentari:0
Popularna američka sportska novinarka Kristina Čembers i njen suprug pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Huveru, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.
Sreća u nesreći je to što je njihovo trogodišnje dijete pronađeno nepovrijeđeno na mjestu događaja.
Društvo
Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole
Trenutno je istraga u toku i policija Huvera vjeruje da se radi o ubistvu i samoubistvu, o čemu su pisali u saopštenju.
Iako policija Huvera nije otkrila identitet dvoje preminulih, kanal "VBRC" je identifikovao ženu kao svoju bivšu sportsku novinarku Kristinu Čembers.
Ona je bila majka trogodišnjeg sina, koji je pronađen u kući i nije povrijeđen.
Stradale je na mjestu događaja zatekao član porodice. Pozvao je policiju i medicinsku službu, ali uzaludno.
Čembers se udala za svog supruga 2021. godine i započela novu karijeru kao TV i filmski savjetnik u srednjoj školi Tompson, izvještava "AL".
Tenis
Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa
"Iako je istraga u ranoj fazi, čini se da su ove smrti rezultat ubistva/samoubistva i da ne postoji prijetnja javnosti u vezi s ovim slučajem", navodi se u saopštenju za javnost policijske uprave Huvera.
Čembers je radila za novinsku stanicu "VBRC" od 2015. do 2021. godine. Kasnije je radila kao frilenser tokom sezone 2025 u američkom fudbalu, a radila je i u srednjoj školi Tompson od 2021. do početka 2025. godine.
🚨 TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025
Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning.
Officers were called to the property in the 700 block of… pic.twitter.com/LkWKP64FIs
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
23 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu