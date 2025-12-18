Logo
Large banner

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

Izvor:

Agencije

18.12.2025

17:07

Komentari:

0
Кристина Чемберс
Foto: WBRC

Popularna američka sportska novinarka Kristina Čembers i njen suprug pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Huveru, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.

Sreća u nesreći je to što je njihovo trogodišnje dijete pronađeno nepovrijeđeno na mjestu događaja.

sveti nikola nikoljdan

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

Trenutno je istraga u toku i policija Huvera vjeruje da se radi o ubistvu i samoubistvu, o čemu su pisali u saopštenju.

Iako policija Huvera nije otkrila identitet dvoje preminulih, kanal "VBRC" je identifikovao ženu kao svoju bivšu sportsku novinarku Kristinu Čembers.

Ona je bila majka trogodišnjeg sina, koji je pronađen u kući i nije povrijeđen.

Stradale je na mjestu događaja zatekao član porodice. Pozvao je policiju i medicinsku službu, ali uzaludno.

Čembers se udala za svog supruga 2021. godine i započela novu karijeru kao TV i filmski savjetnik u srednjoj školi Tompson, izvještava "AL".

Ђоковић са младим тенисером Пагонисом

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

"Iako je istraga u ranoj fazi, čini se da su ove smrti rezultat ubistva/samoubistva i da ne postoji prijetnja javnosti u vezi s ovim slučajem", navodi se u saopštenju za javnost policijske uprave Huvera.

Čembers je radila za novinsku stanicu "VBRC" od 2015. do 2021. godine. Kasnije je radila kao frilenser tokom sezone 2025 u američkom fudbalu, a radila je i u srednjoj školi Tompson od 2021. do početka 2025. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Samoubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Društvo

Dodik: Svijet je dobro mjesto zahvaljujući djeci

44 min

0
Илустрација

Svijet

Monstruozno djelo: Socijalni radnik silovao stogodišnju baku

48 min

0
Самира Лончаревић

Scena

Bivša žena Dženana Lončarevića danas ima razloga za slavlje

55 min

0
Жестоке казне за возаче који избјегавају гужве преко пумпи

Auto-moto

Žestoke kazne za vozače koji izbjegavaju gužve preko pumpi

59 min

0

Više iz rubrike

Црвени картон за турског скијаша

Ostali sportovi

Ovo je prvi čovjek koji je dobio crveni karton u ski skokovima

5 h

0
Преминуо Милан Николић: Тужна вијест затекла све

Ostali sportovi

Preminuo Milan Nikolić: Tužna vijest zatekla sve

23 h

0
Утопио се чувени ММА борац: Послије вишедневне потраге, пронашли му тијело у ријеци

Ostali sportovi

Utopio se čuveni MMA borac: Poslije višednevne potrage, pronašli mu tijelo u rijeci

1 d

0
Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

Ostali sportovi

Trebinjka i Banjalučani osvojili srebrnu i zlatnu medalju na 5. Bokeškom polumaratonu

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner