Žestoke kazne za vozače koji izbjegavaju gužve preko pumpi

ATV

18.12.2025

16:26

Жестоке казне за возаче који избјегавају гужве преко пумпи
Foto: Pixabay

Mnogi vozači imaju naviku da benzinske pumpe koriste kao prečicu kako bi izbjegli gužvu na raskrsnicama ili semaforima.

Međutim, prema novim zakonskim propisima, takva praksa mogla bi ozbiljno da ih košta.

Фоча

Gradovi i opštine

Republika Srpska dobija još jedan grad

Prolazak kroz benzinsku pumpu bez namjere da se natoči gorivo ili koristi neka od usluga više se ne smatra bezazlenim manevrom.

Privatni posjed

Najavljuju se i strože kontrole i novčane kazne za vozače koji benzinske stanice koriste isključivo kao prolaz.

Iako se mnogima čini da je riječ o dijelu puta koji mogu slobodno da koriste, benzinske pumpe imaju status privatnog posjeda sa jasno definisanom namjenom.

Njihov prostor predviđen je isključivo za ulazak vozila radi točenja goriva, korišćenja pratećih usluga ili parkiranja u skladu sa pravilima objekta.

Korišćenje pumpe kao prečice tretira se kao nepropisno kretanje vozila, što prema novim propisima u Austriji predstavlja prekršaj.

Kazne ogromne

Na jednoj bečkoj benzinskoj pumpi, vozači su godinama tretirali benzinske pumpe kao brz način da izbjegnu gužve u saobraćaju.

Основна школа Св. Василије Острошки-Требиње

Hronika

Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

Ovakvo ponašanje dovelo je do povećanja gužve i poremetilo normalnu uslugu, piše “Automobili.ba".

Isto važi i za područje bečke željezničke stanice gdje se pumpa dugo koristila kao praktična prečica vozača zaglavljenih u jutarnjim gužvama.

Na ulazu su postavljeni jasni znakovi koji najavljuje kaznu, koja može da bude i do 400 evra.

Detaljna evidencija

Cijelo područje se nadgleda, a vozila koja ulaze i izlaze iz stanice se evidentiraju. Ako se vozilo ne zaustavi radi točenja goriva, vlasnik dobija obavještenje o plaćanju.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Izrečena presuda: Evo koliko dugo Brajan Volš ide na robiju

Austrijski zakon daje vlasnicima nekretnina pravo da odrede uslove korišćenja privatnog posjeda. Ako su vozači jasno informisani o pravilima, moraju da ih se pridržavaju.

Mnogi vozači nisu ni svjesni da ovakvo ponašanje može biti kažnjivo. Godinama se prolazak kroz benzinsku pumpu tolerisao, naročito u urbanim sredinama sa velikim gužvama.

Međutim, sa novim zakonskim rješenjima, tolerancija prestaje, a odgovornost vozača dolazi u prvi plan.

benzinske pumpe

kazne

Austrija

gužve

