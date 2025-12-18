Logo
Otetu kćerku pronašao nakon 43 godine

Izvor:

ATV

18.12.2025

15:44

Komentari:

0
Нестала Мишел
Foto: Screenshot

Priča koja je potresla Kentaki i privukla pažnju Amerikanaca počinje 1983. godine, kada je Debra Li Njuton odlučila da napusti muža, Džoa Njutona, i sa trogodišnjom kćerkom Mišel napusti dom u Lujvilu.

Iako je porodica pripremala selidbu u Džordžiju, zbog Debrinog novog posla, ona je otišla ranije sa djetetom.

slobodan javor

Gradovi i opštine

Javor preusmjerio novac od novogodišnjeg prijema na pronatalitetnu politiku

Nakon, kako su vlasti opisale, “posljednjeg telefonskog poziva” ocu – između 1984. i 1985. godine, majka i kćerka su potpuno nestale.

Godinama tražio odgovor

Džo je godinama živio bez odgovora na pitanje gdje mu se nalazi kćerka.

"Uvijek je bila u našem srcu", rekao je lokalnim medijima.

Porodica nije odustajala od potrage, ali nije bilo tragova.

Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

Debra je osumnjičena za više krivičnih djela, između ostalih kršenja propisa o starateljstvu, a neko vrijeme se nalazila među osam najtraženijih otmičara-roditelja na FBI listi.

Odbačen slučaj

Bizarni slučaj je 2000. godine odbačen, jer nadležni nisu mogli da stupe u kontakt sa Džoom, dok je Mišel 2005. izbrisana iz Nacionalne baze nestale djece.

Deceniju kasnije, član porodice je podstakao policiju okruga Džeferson da pokrene potragu, a Debra je 2016. ponovo optužena.

Ipak, odgovori su izostali do 2024, kada je Nacionalni centar za nestalu djecu objavio starosno-izmijenjenu fotografiju, pokazujući kako bi Mišel i Debra mogle izgledati danas.

Nakon objave fotografije, jedan stanovnik okruga Marion na Floridi je kontaktirao Krajm Stoperse, identifikujući moguću 66-godišnju ženu pod drugim imenom.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Hronika

Ubiću te, djece mi: Faćo optužen da je prijetio direktoru

Policija je uporedila noviju fotografiju sa slikom Debre iz 1983. i potvrdila sličnost.

Dalja DNK analiza sa Debrinom sestrom pokazala je 99,99% podudarnost. Otkriveno je da Debra živi u penzionerskom naselju Vilidžes na Floridi, dok je Mišel pronađena u drugoj saveznoj državi, gdje je živjela pod novim imenom.

Šok pri povratku sa posla

Prije dvije sedmice, Mišel se vratila kući sa posla i bila šokirana kada je zatekla policiju na svom pragu.

"Rekli su mi: ‘Nisi ono što misliš da jesi. Ti si nestala osoba. Ti si Mišel Meri Njuton’", ispričala je danas 45-godišnja žena.

Tek tada je shvatila da je bila žrtva otmice i sve što je propustila odrastajući.

Njen otac Džo je, nakon više od četiri decenije, konačno mogao da doživi trenutak koji ga je ganuo do suza, prenosi "Dejli Mejl".

"Bilo je kao da je ponovo beba. Kao da je anđeo. Taj trenutak ne bih mijenjao ni za šta", rekao je medijima nakon susreta sa kćerkom.

ЦИК сједница

BiH

CIK BiH odbacila zahtjev SDS-a

Zamjenik šerifa Stiv Hili je istakao da ovakav slučaj policajci vide jednom u karijeri i pohvalio istragu i hrabrost osobe koja je dala ključnu informaciju.

Debra se suočava sa više optužbi za koje ne postoji zastarjelost.

Sudski dokumenti pokazuju da se izjasnila da “nije kriva” i da je puštena na slobodu uz kauciju. Ponovo će se pojaviti pred sudom 23. januara.

U međuvremenu, Mišel pokušava da ponovo uspostavi vezu sa porodicom.

"Moj cilj je da ih podržim i pomognem da sve ovo mirno dožive", rekla je medijima.

Nestanak

otmica

Amerika

