Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:

SRNA

18.12.2025

13:37

Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5,1 stepen Rihterove skale pogodio je danas Tajvan, a podrhtavanje tla osjetilo se i u glavnom gradu Tajpeju, saopšteno je iz Meteorološke uprave ostrva.

U saopštenju se navodi da je epicentar bio 18 kilometara od grada Hualijen, na istoku Tajvana, ali nema neposrednih izvještaja o šteti.

Zemljotres je nakratko potresao zgrade u glavnom gradu Tajpeju.

Prema podacima Meteorološke uprave, epicentar potresa bio je na dubini od 31,6 kilometara.

Tajvan se nalazi blizu spoja dvije tektonske ploče i sklon je zemljotresima.

Više od 100 ljudi je poginulo u zemljotresu na jugu Tajvana 2016. godine, dok je u zemljotresu jačine 7,3 stepena Rihterove skale 1999. godine poginulo više od 2.000 ljudi.

