Dodik: Dobri rezultati odgovorne politike vlasti ne mogu se napadati, opoziciona predstava za javnost

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je usvojeni budžet Republike Srpske za narednu godinu razvojni, socijalno odgovoran i usmjeren na očuvanje stabilnosti u izuzetno složenim globalnim okolnostima.

Obezbijeđene su redovne plate i penzije, odnosno povećanje minimalne plate i penzija, veći borački dodatak, podrška domaćoj privredi, pronatalitetnoj politici. Sve to su nepobitne činjenice koje opozicija u Republici Srpskoj svjesno ignoriše i prećutkuje manipulišući i obmanjujući ljude - naglasio je Dodik za Srnu upitan da prokomentariše kritike opozicije na račun budžeta.

On je ukazao da njihove kritike još jednom potvrđuju da oni nemaju ni viziju, ni odgovornost, ni osjećaj za realne potrebe građana.

"Umjesto ozbiljne analize i prijedloga, slušamo poznatu matricu praznih optužbi i prizivanja krize, jer je to jedino što opozicija zna da radi. Naravno, tu je i korišćenje televizijskog prenosa skupštinskih zasjedanja za ličnu promociju i pravljenje predstava za javnost, a sve to s ciljem da se dočepaju fotelja, iako im narod iz izbornog procesa u izborni proces već dvije decenije ponavlja da ih neće i ne žele", istakao je Dodik.

Opozicija, koja godinama nije u stanju da ponudi nijedan ozbiljan ekonomski plan, sada pokušava da politički profitira umanjenjem svakog uspjeha vlasti u Srpskoj, prizivanjem krize i navodnom brigom za građane, dodavši da je to ista ona opozicija koja svoje stavove usklađuje sa Sarajevom i stranim ambasadama umjesto sa interesima Republike Srpske.

Lider SNSD-a je naglasio da oni otvoreno udaraju na institucije Srpske, jer nemaju alternativu, a vlast predvođena SNSD-om bira stabilnost i odgovornost, a ne političko kalkulisanje.

"Njihovi napadi nisu izraz brige za građane Republike Srpske, već politička potreba da se svaka odluka institucija Srpske ospori, obezvrijedi i oslabi. To je politika rušenja bez alternative, i kritike bez odgovornosti", konstatovao je Dodik, podsjetivši na vrijeme njihove vlasti kada su penzije umanjene, a plate kasnile po nekoliko mjeseci.

Danas, kaže on, institucije Republike Srpske ozbiljno rade na očuvanju ekonomske sigurnosti i zaštiti interesa građana, a opozicija bi, po svom starom običaju, radije vidjela finansijski haos u kojem bi oni pokušavali da pronađu politički prostor za sebe.

"Njihove kritike su pokušaj da se oslabi institucionalna snaga Srpske, ali naši građani dobro znaju i vide ko nudi stabilnost, a ko prazne priče. S toga čestitam ministru finansija Zori Vidović i cijeloj Vladi na čelu sa predsjednikom Savom Minićem što uprkos svim izazovima uspijevaju da obezbijede redovno finansiranje i ispunjavanje svih obaveza, a pri tom i da povećaju plate, penzije, stipendije, borački dodatak što pokazuje našu brigu za svakog stanovnika Srpske", naglasio je lider SNSD-a.

On je rekao da u Republici Srpskoj nisu svi kratkog pamćenja i da se mnogi sjećaju kada su SDS i PDP bili na vlasti da se budžet vozao u gepeku, a u proteklih 20 godina od kada su SNSD i njegovi koalicioni partneri na čelu Republike Srpske vodi se odgovorna i ozbiljna politika.

"Tako će biti i u budućnosti, što potvrđuje i Budžeta za narednu godinu koji je Narodna skupština usvojila sinoć i koji je jasan signal da Republika Srpska zna kuda ide i kako da zaštiti svoje stanovnike, interese i ciljeve", zaključio je predsjednik SNSD-a.

On je dodao da opozicija svakim danom sve više pokazuje koliko pate za vlašću i pozicijama koje su, kako smo mogli čuti u toku skupštinskog zasjedanja, već podijelili.

"Tako nam kažu da će Jelena Trivić biti premijer, Mirjana Orašanin ministar finansija i tako dalje. Snovi su besplatni, a narod je taj koji zna koga i zašto bira. Doživjeli su ponovo poraz i to na njihovim i izborima Kristijana Šmita, a još žešći će doživjeti naredne godine na opštim izborima. Građani jasno vide razliku - s jedne strane institucije koje rade i nose odgovornost, a s druge opoziciju koja bi radije vidjela finansijsku nestabilnost i haos zarad sticanja jeftinih političkih poena za sebe", poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.