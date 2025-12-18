Za podsticaje poljoprivrednicima 50.000 KM

Opština Kostajnica je u ovogodišnjem budžetu za podsticaje poljoprivrednicima izdvojila 50.000 KM, a rješenja je danas dobilo 40 poljoprivrednih proizvođača.

Načelnik opštine Nikola Janjetović rekao je Srni da opštinska uprava prepoznaje značaj poljoprivrede i da se upravo iz tog razloga od 2022. godine u budžetu planiraju izdvajanja za poljoprivrednike da bi ih podržali i podstakli unapređenje i povećanje kapaciteta proizvodnje.

Načelnik Od‌jeljenja za poljoprivredu i inspekcijske poslove Milan Malinić naveo je da su rješenja, ukupne vrijednosti 50.000 KM, uručena poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom, ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom i pčelarstvom.

"Za iduću godinu nacrtom budžeta, koji bi trebalo da bude usvojen iduće sedmice, planiramo 70.000 KM", rekao je Malinić.

Ljuban Reljić, koji se bavi ratarstvom i ovčarstvom, kaže da mu ovi podsticaji mnogo znače, jer olakšavaju ulaganje u razvoj poljoprivredne proizvodnje.