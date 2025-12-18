Logo
Large banner

MUP se oglasio o dojavama: U toku je protivdiverzioni pregled

Izvor:

ATV

18.12.2025

08:40

Komentari:

1
МУП се огласио о дојавама: У току је противдиверзиони преглед
Foto: ATV

Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo je jutros da je primilo mejl prijeteće sadržine o postavljenoj bombi.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno iz MUP-a.

U toku je protivdiverzioni pregled škola.

policija rs

Republika Srpska

Jeziva prijetnja školama u Srpskoj: Spominje se kalifat i Islamska država

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

dojava o bombi

Škola

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Православни вјерници широм Српске сутра славе Никољдан, а овом празнику се посебно радују дјеца

Društvo

Pravoslavni vjernici širom Srpske sutra slave Nikoljdan, a ovom prazniku se posebno raduju djeca

1 h

0
Исповијест Иване Шашић: "Добила сам канцер у трудноћи, дијете је било црно"

Scena

Ispovijest Ivane Šašić: "Dobila sam kancer u trudnoći, dijete je bilo crno"

1 h

0
Пријаве о постављеним бомбама и у Требињу

Gradovi i opštine

Prijave o postavljenim bombama i u Trebinju

1 h

0
Дојављена бомба у бањалучкој школи!

Hronika

Dojavljena bomba u banjalučkoj školi!

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Republika Srpska

Jeziva prijetnja školama u Srpskoj: Spominje se kalifat i Islamska država

1 h

0
НСРС наставља 17. редовну сједницу

Republika Srpska

NSRS nastavlja 17. redovnu sjednicu

2 h

0
Додик се не брише из регистра: Одбачен захтјев ЦИК-а

Republika Srpska

Dodik se ne briše iz registra: Odbačen zahtjev CIK-a

14 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Radiće za jednu marku: Formira se novi tim u Vladi Srpske

14 h

19
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

32

Šok iz Zenice: Željezara odlazi u stečaj!

09

29

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

09

20

Začin koji imate u kuhinji ozbiljno podiže libido

09

19

Pakistanac uhapšen zbog sumnje da je krijumčario migrante

09

16

Najpametniji se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner