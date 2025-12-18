MUP se oglasio o dojavama: U toku je protivdiverzioni pregled

Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo je jutros da je primilo mejl prijeteće sadržine o postavljenoj bombi.

"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno iz MUP-a.

U toku je protivdiverzioni pregled škola.