MUP se oglasio o dojavama: U toku je protivdiverzioni pregled

Izvor:
ATV
18.12.2025
08:40
Komentari:1
Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo je jutros da je primilo mejl prijeteće sadržine o postavljenoj bombi.
"Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno iz MUP-a.
U toku je protivdiverzioni pregled škola.
Republika Srpska
Jeziva prijetnja školama u Srpskoj: Spominje se kalifat i Islamska država
Društvo
1 h0
Scena
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Hronika
2 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
14 h19
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu