Dodik se ne briše iz registra: Odbačen zahtjev CIK-a

Milorad Dodik ostaje predsjednik SNSD-a. Osnovni sud u Banjaluci odbacio je prijedlog CIK- a da se Milorad Dodik izbriše iz registra kao ovlašteno lice za zastupanje SNSD- a.

Jasno je, kaže Dodik da je bošnjačkoj političkoj eliti sporan u svemu, a ne samo kao lider partije. Bez obzira na to, nastavlja borbu za osnovne političke ciljeve i Republiku Srpsku.

"Da su držali do BiH, oni bi odbacili takvu mogućnost da se putem lažnih propisa nametne ta vrsta narativa. To naravno nije završeno. I oni su očekivali da ću ja reći - `pa dobro, više mi je dosta i SNSD-a i Republike Srpske`. Pošto ja to nisam rekao, dokazao sam da meni nije najvažnije da imam formalnu funkciju nego da imam politički angažman zajedno sa ovim ljudima koji neće nikad napustiti. I boriću se sa njima za naše osnovne ciljeve koji su vezani za Republiku Srpsku, Doboj i svaku našu kuću ovde koje žive. E onda su izmislili priču da sam ja njima sporan i kao predsjednik partije. Ja sam njima sporan u svemu", jasan je , predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ovakav epilog prema opozicionarima otvara niz pitanja o primjeni presude Suda BiH i zabrani političkog djelovanja.

"Vidjeli smo ovaj proces, da se mnogi plaše Milorada Dodika. Ima ogromnu moć, tako da ta odluka Suda nije nikakvo iznenađenje, vidjećemo kakve će kasnije biti reakcije iz Suda BiH i Ustavnog suda. Da li će neko poslati apelaciju da razmatra kako i šta znači ova presuda zabrana od 6 godina političkog djelovanja ako može ostati predsjednik partije i voditi najveću partiju u Republici Srpskoj", tvrdi lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Iz SNSD-a kažu da je odluka Osnovnog suda jedina zakonita, te da je, kako navode, pokušaj brisanja Dodika iz registra bio politički motivisan.

"To je jedno tumačenje koje je bilo potpuno pogrešno i koje je samo poslužilo jednoj politizaciji. Moguće da postoji određen pokušaj. Naravno u saradnji sa Vukanovićem koji je to tražio i podnosio neke prigovore. Njima bi najviše odgovaralo da Milorad Dodik nije predsjednik SNSD- a, jer znaju da njegova prava moć nije u vlasti i poziciji, u nekakvom finansijskom uticaju. Već upravo zato što je on jedan lider, čovjek koga ljudi prate zbog njegovih ideja i stavova", kazao je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Podrška odluci Osnovnog suda stiže i iz redova koalicionih partnera, koji smatraju da je postupak pravno završen onog trenutka kada žalba nije podnesena.

"Odluka je konačna, pravosnažna. A sam pokazatelj da se žalilac nije žalio drugostepenom oragnu pokazuje da je Osnovni sud donio ispravnu odluku i da nemaju pravo da ospore predsjednika političke partije SNSD- a i u ovom odluku to ostaje Milorad Dodik", kazao je predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak.

Osnovni sud u Banjaluci postupio je u skladu sa zakonima Republike Srpske, pojašnjava struka.

"Ovo je prije svega zakonita i rekao bih potpuno razumna odluka. Zakonita jer je utemeljena na postojećim propisima, a razumna jer Osnovni sud nije podlegao pritiscima da se na protivustavan i protivzakonit način izbriše predsjednik SNSD- a Milorad Dodik", rekao je pravnik Ognjen Tadić.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, na ovu odluku nije podnesena nijedna žalba u zakonskom roku, čime je odluka postala pravosnažna.