Dodik: FK "Kozara" gradiška simbol sporta, tradicije i zajedništva

Izvor:

ATV

17.12.2025

17:41

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je rukovodstvu i igračima Fudbalskog kluba FK "Kozara", jednom od simbola sporta, tradicije i zajedništva u Gradišci i Republici Srpskoj, obilježavanje velikog jubileja - 80 godina postojanja i rada.

"Osam decenija istrajnosti, sportskog duha i predanog rada brojnih generacija igrača, trenera, sportskih radnika i navijača svjedoči o snazi kluba, koji je, uz sportske rezultate, uvijek njegovao fer-plej, mladost i ljubav prema fudbalu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je dodao da je FK "Kozara" kroz svoju bogatu istoriju dao značajan doprinos razvoju sporta i afirmaciji Gradiške na sportskoj mapi.

"Upućujem vam iskrene čestitke i punu podršku, uz želje za mnogo sportskih uspjeha, novih pobjeda i još dugi niz godina uspješnog rada", naveo je Dodik.

Milorad Dodik

