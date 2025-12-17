Logo
Large banner

Cvijanović: Rezultati izbora pokazali - narod želi da novi predsjednik bude Karan

Izvor:

RTRS

17.12.2025

17:08

Komentari:

6
Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazali su da narod želi da novi predsjednik bude Siniša Karan, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona smatra da je odugovlačenje Centralne izborne komisije BiH da objavi rezultate prijevremenih izbora neprihvatljivo i stvara konfuziju.

Govoreći o prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, Cvijanovićeva je istakla da su to bili nametnuti izbori jer su građani Srpske prije tri godine izrazili svoj stav i rekli ko je predsjednik na mandat od četiri godine, ali u ovakvoj državi sve je moguće i dešavaju se stvari mimo zakona i ustava. Navela je da je neprihvatljivo odugovlačenje CIK-a oko objavljivanja konačnih rezultata, jer je potpuno jasno da je narod izabrao Sinišu Karana za predsjednika Srpske.

Ф​атима Бош

Svijet

Slavlje se "otelo" kontroli: Mis univerzuma odbila da siđe sa bine

"Ovi izbori su bili vještački nametnuti, za čime nije bilo potrebe. Građani su glasali prije tri godine i jasno izrazili stav, a nisu bili ispunjeni uslovi koji su predviđeni za prestanak mandata. Međutim, u ovoj državi mnogo toga se dešava na čudan način. Ovo je bila takva situacija", poručila je Cvijanovićeva.

Dodala je da je ovu priču prouzrokovala činjenica da je u BiH i dalje Kristijan Šmit, koji je nametnuo krivični zakon.

"I onda smo posljedično imali neobičan i neprihvatljiv sudski postupak, gdje je sud postupao po amandmanima koje je nametnuo stranac. Imali smo čitavu ujdurmu, drugostepenu presudu, raspisivanje izbora. Dakle, cijela godina je protekla u dramatičnom miljeu", dodaje Cvijanović.

Kaže, da sada kad je stav SNSD-a bio stav SNSD-a je bio da se izbori ne održavaju, jer je volja glasača izražena prije tri godine, te kad su pozvali određene partije da krenu u zajedničku borbu, nisu postigli dogovor.

"Sada, kada smo u situaciji da smo ušli u izbore, stav SNSD-a je bio da se izbori ne održavaju, jer je volja glasača izražena prije tri godine. Nakon toga pozvali smo određene partije da krenemo u zajedničku borbu, da pokažemo da su politizovane mnoge institucije. Kako nismo postigli dogovor, ušli smo u izbore u nenormalnim uslovima, sa nenormalnim vremenskim okolnostima", dodaje Cvijanović.

Hapšenje, lisice

Hronika

Zbog 15 kila droge uhapšen Elmedin Garišić: Ranije osuđivan u slučaju ubistva Farisa Pendeka

Ističe da je to sve izgledalo mučno, te da se na kraju došlo do toga da je kandidat jasno izabran voljom glasača.

"Držala se tenzija oko ponovnog brojanja i kontrolisanja, što uliva nepovjerenje građanima i glasačima. To su stvari na kojima se mora poraditi, ali u svim nenormalnim okolnostima postoji jedna normalna činjenica, a to je da je Karan izabran za predsjednika, čak i u ovakvim okolnostima", ističe Cvijanović za RTRS.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (6)
Large banner

Pročitajte više

Славље се "отело" контроли: Мис универзума одбила да сиђе са бине

Svijet

Slavlje se "otelo" kontroli: Mis univerzuma odbila da siđe sa bine

1 h

0
Због 15 кила дроге ухапшен Елмедин Гаришић: Раније осуђиван у случају убиства Фариса Пендека

Hronika

Zbog 15 kila droge uhapšen Elmedin Garišić: Ranije osuđivan u slučaju ubistva Farisa Pendeka

1 h

0
Орбан: Пљенидба руске имовине скинута са дневног реда

Svijet

Orban: Pljenidba ruske imovine skinuta sa dnevnog reda

1 h

0
Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

Nauka i tehnologija

Sajber kriminalci napali Pornhab: Podaci 200 miliona korisnika sada na prodaji!

1 h

0

Više iz rubrike

Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима

Republika Srpska

Nastavljena sjednica NSRS, evo šta je pred poslanicima

1 h

0
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Republika Srpska

Savjet ministara: Za deminiranje 650.000 KM

1 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Planirano donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti

2 h

0
Петар Ђокић

Republika Srpska

Đokić: Ispunjeni uslovi za prenos koncesije u Ugljeviku

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner