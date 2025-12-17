Cvijanović: Rezultati izbora pokazali - narod želi da novi predsjednik bude Karan

Rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazali su da narod želi da novi predsjednik bude Siniša Karan, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona smatra da je odugovlačenje Centralne izborne komisije BiH da objavi rezultate prijevremenih izbora neprihvatljivo i stvara konfuziju.

Govoreći o prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, Cvijanovićeva je istakla da su to bili nametnuti izbori jer su građani Srpske prije tri godine izrazili svoj stav i rekli ko je predsjednik na mandat od četiri godine, ali u ovakvoj državi sve je moguće i dešavaju se stvari mimo zakona i ustava. Navela je da je neprihvatljivo odugovlačenje CIK-a oko objavljivanja konačnih rezultata, jer je potpuno jasno da je narod izabrao Sinišu Karana za predsjednika Srpske.

"Ovi izbori su bili vještački nametnuti, za čime nije bilo potrebe. Građani su glasali prije tri godine i jasno izrazili stav, a nisu bili ispunjeni uslovi koji su predviđeni za prestanak mandata. Međutim, u ovoj državi mnogo toga se dešava na čudan način. Ovo je bila takva situacija", poručila je Cvijanovićeva.

Dodala je da je ovu priču prouzrokovala činjenica da je u BiH i dalje Kristijan Šmit, koji je nametnuo krivični zakon.

"I onda smo posljedično imali neobičan i neprihvatljiv sudski postupak, gdje je sud postupao po amandmanima koje je nametnuo stranac. Imali smo čitavu ujdurmu, drugostepenu presudu, raspisivanje izbora. Dakle, cijela godina je protekla u dramatičnom miljeu", dodaje Cvijanović.

Kaže, da sada kad je stav SNSD-a bio stav SNSD-a je bio da se izbori ne održavaju, jer je volja glasača izražena prije tri godine, te kad su pozvali određene partije da krenu u zajedničku borbu, nisu postigli dogovor.

"Sada, kada smo u situaciji da smo ušli u izbore, stav SNSD-a je bio da se izbori ne održavaju, jer je volja glasača izražena prije tri godine. Nakon toga pozvali smo određene partije da krenemo u zajedničku borbu, da pokažemo da su politizovane mnoge institucije. Kako nismo postigli dogovor, ušli smo u izbore u nenormalnim uslovima, sa nenormalnim vremenskim okolnostima", dodaje Cvijanović.

Ističe da je to sve izgledalo mučno, te da se na kraju došlo do toga da je kandidat jasno izabran voljom glasača.

"Držala se tenzija oko ponovnog brojanja i kontrolisanja, što uliva nepovjerenje građanima i glasačima. To su stvari na kojima se mora poraditi, ali u svim nenormalnim okolnostima postoji jedna normalna činjenica, a to je da je Karan izabran za predsjednika, čak i u ovakvim okolnostima", ističe Cvijanović za RTRS.