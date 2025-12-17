Logo
Savjet ministara: Za deminiranje 650.000 KM

Izvor:

SRNA

17.12.2025

16:26

Komentari:

0
Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Savjet ministara danas je donio odluku o raspodjeli 650.000 KM u ovoj godini za projekte iz višegodišnjeg projekta sufinansiranja troškova deminiranja u BiH od 2025. do 2027, od po 130.000 KM za Zvornik i Trnovo u Republici Srpskoj.

Odluka je usvojena na vanrednoj telefonskoj sjednici sa devet glasova, dok jedan član Savjeta ministara nije iskoristio mogućnost glasanja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Od ukupno raspoloživih sredstva za projekte iz višegodišnjeg projekta sufinansiranja troškova deminiranja u BiH, koja se dodjeljuju iz budžeta Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara, opštini Trnovo i gradu Zvornik dodijeljeno je po 130.000 KM, po 97.500 KM opštini Bugojno i gradu Bosanska Krupa, po 81.000 KM Posavskom kantonu i opštini Kiseljak, te 33.000 KM opštini Ravno.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Planirano donošenje novog zakona o dječijoj zaštiti

Sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti protivminskog djelovanja raspoređuju se na prijedlog Centra za uklanjanje mina u BiH, pri čemu se opština, odnosno grad obavezuje da obezbijedi sredstva u iznosu najmanje 30 odsto sredstava dodijeljenih odlukom Savjeta ministara.

Ranije je Savjet ministara usvojio odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta sufinansiranja troškova deminiranja za period 2025-2027. godine, ukupno vrijednog dva miliona KM /u 2025. i 2026. po 650.000 KM i u 2027. godini 700.000 KM, čime je potvrđena opredijeljenost za ubrzanje procesa čišćenja minskih područja u BiH.

Tagovi:

Savjet ministara BiH

deminiranje

