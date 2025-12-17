Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je iz SAD dobijena strategija koja obećava i upućuje na to da se u BiH može dogovoriti ako se to hoće, inače će BiH utihnuti, neće ni postojati.

Dodik je rekao da je to to i da će postojati ono što može da funkcioniše, a jedina to može Republika Srpska, jer samo ona funkcioniše.

"Kada sam jednom među najvećim svjetskim političarima u ovom trenutku objašnjavao situaciju u BiH i kada je on izvršio uvid u stanje u BiH, upitao me koliko sam godina na vlasti i kada sam rekao da 23 godine vodim Republiku Srpsku, njegovo sljedeće pitanje bilo je: 'Kako nisi poludio od tih stalnih prepreka?' U BiH se se stalno nešto dešava, neke podvale, nikako nešto normalno", istakao je Dodik.

On je izjavio novinarima u Doboju da je Srpska 2013. godine tužila FBiH, te da je Sud BiH utvrdio da je FBiH dužna Republici Srpskoj 53 miliona KM.

"Uzeli su nam i više tada, te 2013. godine. I svake godine, od 2013. do danas, Sud prolongira naplatu ta 53 miliona KM. Ne trebam reći šta je 53 miliona bilo 2013. i šta je danas, da je to sasvim nešto različito. Oni bi to zadržali da Sud nama blokira. To govori da je BiH nemoguća zemlja", rekao je Dodik.

Dodik je izjavio da mu je jasno da je bošnjačkoj političkoj eliti sporan u svemu, a ne samo kao lider partije, ali da će, bez obzira na to, nastaviti borbu za osnovne političke ciljeve koji su vezani za Republiku Srpsku.

Dodik je novinarima u Doboju rekao da to da je on predsjednik SNSD-a nikad nije ni bilo sporno, ali da se neki "stalo igraju pravosuđa".

"Evo, oni su sada izmisli priču da sam ja tu kao nešto kao sporan, sada i kao predsjednik partije. Prema tome, to je njihova igra, nemam ja s njima ništa", rekao je Dodik, komentarišući činjenicu da Osnovni sud u Banjaluci nije primio žalbu na odluku kojom je odbačen prijedlog CIK BiH da bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD-a.

Dodik je poručio da ostaje usmjeren ka Republici Srpskoj.

"A to tamo, zamešateljstvo koje dolazi iz Sarajeva, to pripada njihovoj čaršiji, njihovim karakterima. Dakle, sud se koristi tu kao političko sredstvo za pokušaj eliminacije", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je bošnjačka politička elita nezadovoljna jer je mislila da će presuda njemu kroz namješteni vanustavni politički proces na bazi odluke samo jednog čovjeka biti osnov za eliminaciju i političku borbu protiv drugih predstavnika Srba u BiH.

"Da je države BiH, oni bi odbacili takvu mogućnost da se putem lažnih propisa nametne ta vrsta narativa. To naravno nije završeno. I oni su očekivali da ću ja reći - `pa dobro, više mi je dosta i SNSD-a i Republike Srpske`. Pošto ja to nisam rekao, dokazao sam da meni nije najvažnije da imam formalnu funkciju nego da imam politički angažman zajedno sa ovim ljudima koji neće nikad napustiti. I boriću se sa njima za naše osnovne ciljeve koji su vezani za Republiku Srpsku, Doboj i svaku našu kuću ovde koje žive", poručio je Dodik.

Dodik je poručio da je Doboj u prioritetu investicionih zahvata u Republici Srpskoj i najavio kapitalna ulaganja u ovaj grad u iznosu od 10 do 15 miliona KM.

Dodik je rekao da su ulaganja potrebna Doboju kako bi nastavio uspješan put razvoja.

On je poručio da Doboj ima pažnju sa najvišeg institucionalnog nivoa i izrazio zadovoljstvo što je posjetio ovaj grad i članove Gradskog odbora SNSD-a.

"Zadovoljstvo mi je što sam ovdje danas među našim vrijednim aktivistima koji politički angažman shvataju kao opštedruštveno prihvatljivo djelovanje i obezbjeđuje dobru poziciju za sam grad Doboj, i to se pokazalo", izjavio je novinarima Dodik.

On je istakao da članovi dobojskog SNSD-a žive sa svojim narodom i razumiju njegove probleme koji su društveni, zbog čega je zahvalan, kao i za predan rad i organizaciju za već predstojeće izbore.

"Bez obzira na raznorazne javne narative, koje pokušavaju da nametnu, apsolutno je jasno da Doboj godinama pokazuje da je naša partija jedinstveno tkivo ovog naroda i da će to i ostati", poručio je Dodik.

On je pohvalio rukovodstvo dobojskog SNSD-a na čelu sa Obrenom Petrovićem.

Član Glavnog odbora SNSD-a iz Doboja Boris Jerinić zahvalio je članovima ove stranke iz Doboja koji su u proteklih mjesec dana iznijeli teret ubjedljive pobjede kandidata SNSD-a Siniše Karana na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

"Raduje me što smo uvijek složni i jedinstveni i da pokazujemo impozantnu snagu u Doboju, jer samo tako možemo ići naprijed", rekao je Jerinić i izrazio zadovoljstvo što su na tom putu uvijek imali podršku predsjednika SNSD-a Milorad Dodika.

On je poručio da se zajedničke aktivnosti nastavljaju kako bi Doboj i Republika Srpska bili bolje i lepše mjesto za život svih njenih građana.