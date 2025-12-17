Logo
Budimir razgovarao sa rukovodstvom Vatrogasnog saveza

Izvor:

ATV

17.12.2025

15:40

Жељко Будимир на састанку са Ватрогасним савезом
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir razgovarao je danas sa delegacijom Vatrogasnog saveza Srpske o unapređenju saradnje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli da je predsjednik Vatrogasnog saveza Srpske Goran Stojaković upoznao ministra sa organizacijom i radom ovog saveza i kapacitetima u Republici Srpskoj.

полиција рс-08102025

Hronika

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

Razmotreni su i eventualni modaliteti saradnje MUP-a i Vatrogasnog saveza, kao i unapređenje strateškog i zakonskog okvira u oblasti zaštite od požara.

Tag:

Željko Budimir

