Budimir razgovarao sa rukovodstvom Vatrogasnog saveza

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir razgovarao je danas sa delegacijom Vatrogasnog saveza Srpske o unapređenju saradnje.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su naveli da je predsjednik Vatrogasnog saveza Srpske Goran Stojaković upoznao ministra sa organizacijom i radom ovog saveza i kapacitetima u Republici Srpskoj.
Razmotreni su i eventualni modaliteti saradnje MUP-a i Vatrogasnog saveza, kao i unapređenje strateškog i zakonskog okvira u oblasti zaštite od požara.
