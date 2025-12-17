Skoko: Problem samozapaljenja uglja biće riješen do nove godine

Problem samozapaljenja uglja na deponiji u Gacku trebalo bi u potpunosti da bude riješen do Nove godine, izjavio je danas Srni direktor Rudnika i termoelektrane /RiTE/ "Gacko" Maksim Skoko.

Skoko je pojasnio da je do samozapaljenja uglja došlo na deponiji uglja koji je lošeg kvaliteta i koji je prije tri godine odložen na tu lokaciju da se koristi nakon što se izgradi postrojenje za prečišćavanje uglja.

"Sanacija deponije na kojoj je došlo do samozapaljenja uglja je intenzivna i svakodnevna i do sada smo uradili više od polovine posla, a očekujemo da ćemo sve završiti do Nove godine jer je naš rok da to uradimo što je moguće prije", rekao je Skoko.

On je naveo da je deponija već sada sanirana toliko da to samozapaljenje uglja uzrokuje manje zagađenje vazduha u Gacku, koje je ovih dana inače povećano i zbog brojnih domaćinstava koja ugalj koriste za grijanje, kao i zbog magle, a nema vjetra i strujanja vazduha.

Fudbal Tragedija: Fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

"Čim smo primijetili da je došlo do samozapaljenja krenuli smo u sanaciju problema i izradu pristupnih puteva do deponije. Loše vrijeme i desetak dana kiše nam nije išlo u prilog i kiša je samo pogodovala samozapaljenju, što djeluje apsurdno", rekao je Skoko.

Skoko je istakao da rudari rade u nemogućim uslovima da bi sanirali deponiju i da bi svi građani Gacka imali čist vazduh.

"I ti ljudi žive u Gacku i njima je stalo da taj problem riješe što je moguće prije", rekao je Skoko.

On je istakao je da je rudarski hljeb sa sedam kora, a u Gacku se može reći da je sa 14 zbog teških uslova za život i vremenskih prilika, navodeći da se ne može očekivati da u jednom gradu koji živi na obodu rudnika, i od tog rudnika dominantno, da ne bude nikada nikakvih ekscesa.

Republika Srpska Rite Ugljevik ponovo na mreži

Skoko je istakao da se to pitanje rješava u rekordno mogućem roku i izrazio žaljenje što je došlo do toga, ali da je to aktivnost koju nisu mogli iskontrolisati.

U RiTE "Gacko" je danas proslavljena Sveta Varvara, zaštitnica rudara, a nakon liturgije u Hramu Svete Trojice u Gacku, dodijeljene su i nagrade za 25 najzaslužnijih rudara.

Služen je i pomen i položeno cvijeće na spomenik poginulim radnicima tog preduzeća u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.