Minić najavio početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković ozvaničiće u utorak, 23. decembra, početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske preduzelo je neophodne aktivnosti i otklonilo tehničke i administrativne prepreke koje su usporavale realizaciju projekta izgradnje ovog kružnog toka, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Projekat, čiju izgradnju će finansirati "Putevi Republike Srpske", bio je u zastoju zbog usaglašavanja određenih tehničkih rješenja.

Sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta "Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta MI-108 i Bulevara vojvode Živojina Mišića u Banjaluci" potpisan je 29. aprila prošle godine između preduzeća "Putevi Republike Srpske" i grada Banjaluka, nakon čega je potpisan aneks kojim su precizirane obaveze obje strane.

Ispunjavanjem svih uslova stvoren je osnov za početak radova, čime će se znatno unaprijediti bezbjednost saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u Banjaluci, navedeno je u saopštenju.