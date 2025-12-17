Alen Islamović otkrio svoje pravo ime, ovo mnogi nisu znali: „Nema ništa čudno u tome“

Alen Islamović zapravo se zove Alija, ali je ime promijenio na početku karijere na nagovor saradnika.

Naime, izvor blizak bivšem pjevaču Bijelog dugmeta otkrio je da je njegovo pravo ime Alija.

“Kad se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, čelnici nekadašnjeg „Jugotona“ došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidjela. Menadžeri i članovi izdavačke kuće predložili su Aliji da počne koristiti umjetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio da mijenja svoje ime, ali je brzo popustio i poslušao njihov savjet. Danas gotovo niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija jer on u javnosti o tome nikada nije htio da priča”, rekao je svojevremeno izvor, prenosi Grand.

Islamović je tek nekoliko godina kasnije i potvrdio da je njegovo pravo ime Alija.

“Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svjetske zvijezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju”, izjavio je pjevač.

Inače, Islamović je rođen 1957. godine u Sokolcu nedaleko od Bihaća, a jednom prilikom otvoreno je i govorio o svom porijeklu.

“U Novom Pazaru imam mnogo prijatelja, ali i dio porodice, ali se nikada nismo sreli. Otac mi je pričao da smo porijeklom iz Sandžaka, a znam da u Novom Pazaru ima Islamovića koji tu dugo žive. Međutim, ni moj otac mi nije znao nešto detaljnije reći o svemu, osim da su nam preci odatle, što vjerujem da do sada ni niko od vas nije znao”, pričao je Islamović.