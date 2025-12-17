Rastina poruka o "Tvrđavi" slama srce: "Znam kako je biti u koloni koja napušta sve svoje..."

Stefan Đurić Rasta oglasio se na Instagramu povodom serije "Tvrđava" koja je izazvala lavinu nevjerovatnih reakcija i konačno, čini se, donijela među ljudima u Srbiji "kolektivno slaganje", jer nismo naišli na loše mišljenje.

Poruka našeg repera ostavlja jak utisak, najviše zbog njegovog života koji je bio sve samo ne lak.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

"Kratko, povodom serije "Tvrđava". Ja, kao dijete koje je osjetilo šta znači osvrnuti se posljednji put. Posljednji put za svojom sobom, posljednji put za svojom zgradom, najbolje znam šta znači posljednji put osvrnuti se za svojim rodnim krajem. Posljednji put i nikada više. Nikada.

Znam kako je biti u koloni vozila koja napušta sve svoje dok u okolini gore kuće, životinje mahnitalno bježe iz svojih štala.

Sve nestaje. Moji najbliži često znaju da noćima imam košmare u kojima non stop skupljam svoje najbliže i napuštamo svoje.

Ovaj film, djelo, remek-djelo u svakom smislu probudilo je apsolutno svaki osjećaj, miris, atmosferu, sve. Realno, onako kako jeste. Uzmimo u obzir da su pojedini glumci ponovo doživljavali istu scenu, dovoljno govori o samoj autentičnosti događaja. Ovo je prvi, pravi anti-ratni film. Iskrene čestitke, apsolutno svakom čovjeku koji je na bilo koji način učestvovao u stvaranju ovog djela koje će zauvijek ostati kao utvrđenje srpske kinematografije. Jednom rječju. "Tvrđava"."

Podsjetimo, Rasta je 2022. prvi put govorio o teškom odrastanju, izbjegličkim danima i boravku u Srebrenici iz koje je izbjegao.

Stefan Đurić Rasta o seriji ''Tvrđava''

Ovo je bio prvi put da je javnost mogla da vidi njegovu emotivnu stranu, a malo je reći da se pjevač slomio kada je voditelj pustio kadrove njegovog obdaništa u Prištini, kao i ulicu u kojoj je odrastao. Suze su mu potekle kada je vidio bakinu kuću u Srebrenici u kojoj je proveo djetinjstvo.

Ono što je mnoge tada dirnulo, pa i pjevača, jesu njegovi drugovi iz škole koji su bili dio njegovog skromnog odrastanja, pa je tako drugarica otkrila da je čuvala stoku sa njim, a kada su imali malo slobodnog vremena pravili su kule od pijeska u obližnjem potoku.

Rasta je tada najprije govorio o Prištini.

''Odvratna atmosfera i odvratna situacija. Zaista pamtim samo da smo se dobro zabavljali kao djeca koliko god bilo teško u toj atmosferi'', rekao je on, pa otkrio kako je proveo posljednji rođendan tamo.

''Svi su bili svjesni da je to to i da ćemo poslije te proslave napustiti svoje domove i da ćemo svi da odemo. Treba biti 10 puta pažljiviji kada pričamo o Kosovu, a pogotovo ako to radimo iz pozicije u Beogradu, upravo zbog naših ljudi dole. Ne znam da li su ljudi svjesni, ali enklave su geto. Da li to postoji negdje na svijetu osim na Kosovu? Ljudi su zatvoreni kao u getu i to se sve dešava u 2022. godini. To je zaista bolna tema, ali i tema o kojoj nikada ne bi trebalo da prestane da se priča'', istakao je on.

Rasta se osvrnuo na bolno djetinjstvo, pa otkrio kako je proteklo napuštanje Kosova.

''Mi smo išli tim nekim putem, a okolo gore kuće gori sve, životinje trče, ljudi beže, to je scena koju ću uvijek pamtiti - istakao je on, pa dodao kako mu je bilo nakon toga:

''Bio sam jako srećan tada u Srebrenici pogotovo što sam imao tu mogućnost da se sklonim iz zatvorene getoizovane situacije u neku bar malo otvoreniju sa slobodnijim društvom. Imao sam tu sreću da sam živio taj način života na selu i imao priliku da od malih nogu stvorim radne navike i to je ono što mi danas mnogo znači.

Sve može da se izgradi iz početka ponovo. Iz početka se rađaju najbolje stvari. Taj život sa seljacima te potpuno oplemeni dok ne dođeš u neku sredinu gdje žive seljačine i tu se potpuno okrene svijest i vizija stvari. Nikada neću moći da zahvalim roditeljima zbog svega što su uradili za mene. Shvatio sam da treba da se okružim ljudima koji me znaju mnogo prije “hajpa” i prije nego što sam postao to što sam danas'', dodao je on tom prilikom.

