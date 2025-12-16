Logo
Tužne vijesti: Preminuo čuveni EMP

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

19:31

Тужне вијести: Преминуо чувени ЕМП
Foto: Pixabay

Veoma tužne vijesti dolaze iz svijeta gejminga, u 29. godini je preminuo Benjamin Ramirez, koji je u svijetu Lig of Ledžendsa bio poznatiji pod imenom "Emp".

Bio je poznat i kao jedan od pionira ovog sporta u Latinskoj Americi.







Emp je počeo sa svojom profesionalnom karijerom još prije 10 godina, kada je 2015. godine igrao za ekipu "Dark Horsa", a potom je nastupao i za "Isurus Gejming", gdje je postao prava legenda kroz nadolazeće godine.

On je igrao kao Botlejner, ali i Mid, dok se okušao i kao trener upravo u Isurus Gejmingu, koji je nažalost i objavio izuzetno tužne vijesti.







"Sa ogromnom tugom se opraštamo od Empa, legende i stuba latinskoameričkog Lig of Ledžendsa i osobe koja je ostavila dubok trag u svima nama koji činimo duo Isurusa. Pružamo podršku njegovoj porodici, prijateljima i voljenim osobama u ovom teškom trenutku. Hvala ti na posvećenosti, trudu i za svaki trenutak koji smo podijelili", napisali su iz Isurusa, prenosi "Telegraf".

