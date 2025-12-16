Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Javnost u Srbiji potresla je vijest o smrti predstavnika Jugoimport SDPR Radomira Kurtića.

Vojne službe bezbjednosti i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izvještaj o smrti Kurtića, koja se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Kako se navodi, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi, a srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izvještaje ruskih vlasti, koje, do danas, nisu dobile.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR.

Komisija Jugoimport SDPR obišla je kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara.

Istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR u Moskvi, kao ni bezbjednosnim službama u Republici Srbiji.

"Predsjednik Republike Srbije je, na sastanku predstavnicima službi bezbjednosti, i Jugoimport SDPR saopštio da ne smijemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali da zahtijevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbjednosti", piše Blic.