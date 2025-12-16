Logo
Large banner

Ovo je Radomir Kurtić - predstavnik srpske kompanije pronađen mrtav u Moskvi

Izvor:

ATV

16.12.2025

18:51

Komentari:

0
Радомир Куртић
Foto: Screenshot / X

Javnost u Srbiji potresla je vijest o smrti predstavnika Jugoimport SDPR Radomira Kurtića.

Vojne službe bezbjednosti i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću izvještaj o smrti Kurtića, koja se dogodila pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Шминка

Stil

Zbog jedne greške u šminkanju izgledamo starije nego što jesmo

Kako se navodi, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi, a srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izvještaje ruskih vlasti, koje, do danas, nisu dobile.

Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR.

Komisija Jugoimport SDPR obišla je kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara.

Жељко Обрадовић

Košarka

Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Istražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve zvanične informacije o događaju ambasadi Republike Srbije i predstavništvu Jugoimport SDPR u Moskvi, kao ni bezbjednosnim službama u Republici Srbiji.

"Predsjednik Republike Srbije je, na sastanku predstavnicima službi bezbjednosti, i Jugoimport SDPR saopštio da ne smijemo nikoga da krivimo dok ne dobijemo čvrste dokaze za to, ali da zahtijevamo dobijanje svih neophodnih informacija od predstavnika ruske države i ruske državne bezbjednosti", piše Blic.

Podijeli:

Tagovi:

tragedija

Moskva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

1 h

0
Елмедин Конаковић: Подржавам Сташу Кошарца

BiH

Elmedin Konaković: Podržavam Stašu Košarca

1 h

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Tenis

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

1 h

0
Оловка писање рука папир

Zanimljivosti

Ove srpske riječi koristi cijeli svijet

1 h

0

Više iz rubrike

Лажна дојава о бомби на ВМА

Srbija

Lažna dojava o bombi na VMA

3 h

0
Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица

Srbija

Posvađala se sa bivšom suprugom svoga muža, pa je pregazila autom: Ženi je slomljena karlica

6 h

0
Сахрана / Илустративна фотографија

Srbija

Miloš Jovanović proglasio sina mrtvim da bi mu grad dao pare, svi ostali u šoku

7 h

0
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Srbija

Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

19

52

Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu: Evo kada se očekuje poboljšanje

19

45

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

19

42

Građani ogorčeni: Banjaluka se širi preko dvorišta, zelenila i igrališta

19

40

Lampice na jelkama mogu napraviti katastrofu u kući: Električar otkrio najčešće greške koje pravimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner