Lažna dojava o bombi na VMA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije utvrdili su da je bila lažna dojava o postavljenoj bombi u zgradi Vojnomedicinske akademije /VMA/ u Beogradu.
Provjerom je utvrđeno da je lažna bila i dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u redakciji "Kurira", saznaje Tanjug.
Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes
Zbog dojave o postavljenim bombama ranije danas bio je evakuisan dio zgrade VMA, kao i zaposleni u redakciji "Kurira" u Vlajkovićevoj ulici.
