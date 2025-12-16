Logo
Lažna dojava o bombi na VMA

Лажна дојава о бомби на ВМА

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije utvrdili su da je bila lažna dojava o postavljenoj bombi u zgradi Vojnomedicinske akademije /VMA/ u Beogradu.

Provjerom je utvrđeno da je lažna bila i dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u redakciji "Kurira", saznaje Tanjug.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes

Zbog dojave o postavljenim bombama ranije danas bio je evakuisan dio zgrade VMA, kao i zaposleni u redakciji "Kurira" u Vlajkovićevoj ulici.

VMA

dojava o bombi

