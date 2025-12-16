Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

Poslanici Srbije već za mjesec dana raspravljaće o potpunoj zabrani korišćenja mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama na nivou nacionalnog zakona. Ipak, ovakva praksa već je usvojena i uspješno funkcioniše u nekim školama Srbije.

Podsjetimo, zaštitnik građana Zoran Pašalić najavio je da će se ovakva rješenja uskoro proširiti na sve obrazovne ustanove, budući da će početkom 2026. godine Skupštini Srbije biti podnijet prijedlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Ovo su detalji:

Planirani model zabrane

Predložena zakonska rješenja predviđaju striktan model koji bi važio pod‌jednako za osnovce i srednjoškolce:

Odlaganje po ulasku: Učenici bi bili obavezni da odlože mobilne telefone odmah po ulasku u školu.

Korišćenje tek po završetku nastave: Mobilne uređaje bi mogli da preuzmu tek po završetku celokupne nastave.

Bez telefona tokom odmora: Prema ovom modelu, telefoni se ne bi koristili ni tokom školskih odmora.

Pašalić je naglasio da bi jedini izuzeci bili u posebnim slučajevima kada je mobilni uređaj neophodan zbog zdravstvenog stanja učenika, što bi moralo biti potkrepljeno odgovarajućom lekarskom dokumentacijom.

Uloga nastavnika u komunikaciji

U svim drugim situacijama, komunikacija sa roditeljima bi bila isključiva dužnost nastavnika. Pašalić naglašava da su nastavnici zaduženi za komunikaciju sa roditeljima ukoliko za tim postoji potreba, što je, kako ističe, njihova zakonska obaveza.

Sljedeći koraci

Predlog zakona ima značajnu podršku u javnosti, iako izaziva kritike, posebno među učenicima. Zbog toga će Panel mladih savetnika, koji čine srednjoškolci i osnovci, do kraja ove nedelje dostaviti svoje komentare i sugestije na predložena rešenja.

Nakon tog procesa, Zaštitnik građana planira da najkasnije početkom naredne godine zakonski predlog uputi Narodnoj skupštini Srbije, dok će dinamika njegovog razmatranja zavisiti od parlamentarne procedure.

(Telegraf)