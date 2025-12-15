Logo
Policajac stradao u teškoj nesreći, kolege zatekle jeziv prizor

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

17:34

Полицајац страдао у тешкој несрећи, колеге затекле језив призор
Foto: ATV

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros ujutru u Ulici Zagrebačkoj u Prištini, pri čemu je jedan policijski službenik izgubio život.

Portparol Policije za region Prištine, Enis Plana, izjavio je za Kohu da je smrt žrtve potvrđena na licu mjesta, dok se sumnja da je do nje došlo prije saobraćajne nezgode, kao posljedica srčanog udara.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: CIK konačno utvrdio rezultate izbora - Karan predsjednik Srpske

"Danas oko 06:30 časova u ulici Zagrebačkoj u Prištini dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Policijske jedinice i hitna pomoć odmah su izašle na lice mjesta, gdje je od strane hitne službe konstatovana smrt žrtve, za koju se sumnja da je nastupila prije nezgode. Slučajem se bavi Regionalna jedinica saobraćajne policije, dok su istrage u toku kako bi se razjasnili tačni uzroci nesreće", naveo je Plana.

Kosovo i Metohija

Saobraćajna nesreća

poginuo policajac

