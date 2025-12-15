"Pokosila" autom bivšu ženu svog supruga

Policija u Beogradu uhapsila je u ponedjeljak, 15. decembra, Beograđanku N.A. (38), zbog sumnje da je automobilom namjerno udarila B.P. (45), italijansku državljanku i bivšu suprugu njenog sadašnjeg muža.

Dramatična situacija dogodila se u četvrtak, 11. decembra, na području Novog Beograda. Prema navodima policije, incidentu je prethodila verbalna svađa između N.A. i B.P.

Nakon rasprave, N.A. je sela u svoj automobil i udarila B.P. vozilom u predjelu tijela, a zatim se udaljila sa mjesta događaja. Povređena B.P. hitno je prevezena u KBC Zemun, gde su joj konstatovane teške tjelesne povrede, uključujući prelom karlice.

Svijet Teroristi planirali da dižu u vazduh Los Anđeles za Novu godinu: Oglasio se FBI

Policija je uhapsila osumnjičenu N.A. u ponedjeljak, a protiv nje je podnijeta krivična prijava za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Incident je izazvao veliku pažnju javnosti zbog neobičnih okolnosti i porodičnih veza između akterki. Istraga je u toku, a policija radi na rasvjetljavanju svih detalja koji su doveli do ovog sukoba, piše Telegraf.