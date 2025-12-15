Nasred ulice brutalno pretukao suprugu

Izvor:
Informer
15.12.2025
15:33
Pripadnici Policijske stanice Barajevo uhapsili su u subotu, 13. decembra, muškarca M.Ž. (35) zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici.
Do incidenta je došlo nakon verbalne svađe između M.Ž. i njegove bivše supruge N.J. (30), tokom koje je osumnjičeni ženi zadao više udaraca u predelu tijela.
Konstatovane lake tjelesne povrede
Povrijeđenoj ženi je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja u Barajevu.
"Nakon pregleda i ukazane pomoći, pacijentkinji N.J. konstatovane su lake tjelesne povrede," saopšteno je nezvanično.
Osumnjičenom M.Ž., određeno je zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podnijeta prijava za krivično djelo Nasilje u porodici.
Slučaj preuzima Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje će voditi dalju istragu i odlučivati o daljim zakonskim merama protiv osumnjičenog nasilnika, piše Informer.
