Nasred ulice brutalno pretukao suprugu

Izvor:

Informer

15.12.2025

15:33

Насред улице брутално претукао супругу
Foto: Tanjug

Pripadnici Policijske stanice Barajevo uhapsili su u subotu, 13. decembra, muškarca M.Ž. (35) zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici.

Do incidenta je došlo nakon verbalne svađe između M.Ž. i njegove bivše supruge N.J. (30), tokom koje je osumnjičeni ženi zadao više udaraca u predelu tijela.

Konstatovane lake tjelesne povrede

Povrijeđenoj ženi je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja u Barajevu.

Stil

Tri boje za kosu koje će dominirati u narednoj godini

"Nakon pregleda i ukazane pomoći, pacijentkinji N.J. konstatovane su lake tjelesne povrede," saopšteno je nezvanično.

Osumnjičenom M.Ž., određeno je zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podnijeta prijava za krivično djelo Nasilje u porodici.

Slučaj preuzima Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje će voditi dalju istragu i odlučivati o daljim zakonskim merama protiv osumnjičenog nasilnika, piše Informer.

nasilje u porodici

