Konferencija za novinare Bojića, Kovačevića i Jerinića

Konferencija za novinare na kojoj će se obratiti potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić, portparol ove stranke Radovan Kovačević i član Glavnog odbora SNSD-a Boris Jerinić, biće održana danas u Banjaluci.

Iz SNSD-a je najavljeno da će ova konferencija biti održana od 17.00 časova u prostorijama Glavnog odbora SNSD-a.