Konferencija za novinare Bojića, Kovačevića i Jerinića

15.12.2025

15:31

Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

Konferencija za novinare na kojoj će se obratiti potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić, portparol ove stranke Radovan Kovačević i član Glavnog odbora SNSD-a Boris Jerinić, biće održana danas u Banjaluci.

Iz SNSD-a je najavljeno da će ova konferencija biti održana od 17.00 časova u prostorijama Glavnog odbora SNSD-a.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Apsolutno nedopustivo odlagalište na Trgovskoj gori

Tagovi:

SNSD

Miroslav Bojić

Radovan Kovačević

Boris Jerinić

