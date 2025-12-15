Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

Izvor:
SRNA
15.12.2025
12:31
Komentari:0
Opštinski odbor SDS-a Ugljevik tvrdi da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biti ponovljeni.
U saopštenju navode da nastavljaju snažnu borbu protiv vlasti u Republici Srpskoj koja je, kako kažu, započeta "nedvosmislenom pobjedom profesora Branka Blanuše u Ugljeviku", a "potpuno su ubijeđeni da će ista nakon ponovljenih izbora biti potvrđena i na nivou Republike Srpske".
Član CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je u četvrtak da u subotu, 13. decembra ističe rok za utvrđivanje rezultata prijevremenih izbora, ali da će ovaj rok vjerovatno biti probijen zbog toga što nalaz grafologa ne može biti urađen tako brzo.
- Radićemo u subotu, dobiti kompletan izvještaj i na osnovu svih dokaza vidjeti kakva nam je dalja dinamika utvrđivanja nepravilnosti i rezultata - rekla je Hadžiabdićeva, ali od subote niko iz CIK-a se ne oglašava, niti odgovaraju na telefonske pozive.
Republika Srpska
45 min2
Gradovi i opštine
44 min0
Republika Srpska
4 h1
Svijet
1 d4
Republika Srpska
20 min0
Republika Srpska
42 min0
Republika Srpska
45 min2
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Trenutno na programu