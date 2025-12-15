Logo
Large banner

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

Izvor:

SRNA

15.12.2025

12:31

Komentari:

0
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?
Foto: ATV

Opštinski odbor SDS-a Ugljevik tvrdi da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biti ponovljeni.

U saopštenju navode da nastavljaju snažnu borbu protiv vlasti u Republici Srpskoj koja je, kako kažu, započeta "nedvosmislenom pobjedom profesora Branka Blanuše u Ugljeviku", a "potpuno su ubijeđeni da će ista nakon ponovljenih izbora biti potvrđena i na nivou Republike Srpske".

Član CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je u četvrtak da u subotu, 13. decembra ističe rok za utvrđivanje rezultata prijevremenih izbora, ali da će ovaj rok vjerovatno biti probijen zbog toga što nalaz grafologa ne može biti urađen tako brzo.

- Radićemo u subotu, dobiti kompletan izvještaj i na osnovu svih dokaza vidjeti kakva nam je dalja dinamika utvrđivanja nepravilnosti i rezultata - rekla je Hadžiabdićeva, ali od subote niko iz CIK-a se ne oglašava, niti odgovaraju na telefonske pozive.

Podijeli:

Tagovi:

Ugljevik

Prijevremeni izbori 2025

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Republika Srpska

Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

45 min

2
Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

Gradovi i opštine

Jerinić: Podnijeću krivične prijave protiv članova CIK-a, nanijeli su ozbiljnu štetu Doboju

44 min

0
Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Republika Srpska

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

4 h

1
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Svijet

Košarac: Neobjavljivanjem izbornog rezultata CIK potvrđuje da je u rukama Šmita

1 d

4

Više iz rubrike

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Republika Srpska

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

20 min

0
Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Republika Srpska

Mazalica: Bodiroga licemjerje da zamijeni poznavanjem činjenica

42 min

0
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Republika Srpska

Bojić: Krivične prijave za članove CIK-a koji budu glasali za ponavljanje izbora

45 min

2
Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Republika Srpska

Pojačano prisustvo policije širom Srpske, čeka se presuda za ubistvo Radenka Bašića

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner