Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

U saopštenju navode da nastavljaju snažnu borbu protiv vlasti u Republici Srpskoj koja je, kako kažu, započeta "nedvosmislenom pobjedom profesora Branka Blanuše u Ugljeviku", a "potpuno su ubijeđeni da će ista nakon ponovljenih izbora biti potvrđena i na nivou Republike Srpske".

Član CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je u četvrtak da u subotu, 13. decembra ističe rok za utvrđivanje rezultata prijevremenih izbora, ali da će ovaj rok vjerovatno biti probijen zbog toga što nalaz grafologa ne može biti urađen tako brzo.

- Radićemo u subotu, dobiti kompletan izvještaj i na osnovu svih dokaza vidjeti kakva nam je dalja dinamika utvrđivanja nepravilnosti i rezultata - rekla je Hadžiabdićeva, ali od subote niko iz CIK-a se ne oglašava, niti odgovaraju na telefonske pozive.