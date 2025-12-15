Mazalica: Bodiroga licemjerje da zamijeni poznavanjem činjenica

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da je šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga svima dosadio svojim vraćanjem sata 20-25 godina unazad i podsjećanjem ko je učestvovao u prenosima nadležnosti, gdje obično preskoči periode i odgovornost koju je za to imao SDS.

Mazalica je naglasio za Srnu da je najnovija izjava u vezi sa tim ko je formirao i kada Centralnu izbornu komisiju /CIK/ BiH vrhunac neznanja i licemjerja.

- Kao prvo, pogriješio je za 20 godina, te umjesto 2001. - stavio 2021. godinu u kojoj se formirala Centralna izborna komisija BiH. Ali kad neko uzima sa švedskog stola samo ono što mu odgovara, pa neće da kaže da je usvajanjem Izbornog zakona BiH 2001. godine prestala sa radom Privremena izborna komisija (PIK), a koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, njegovim Aneksom III.

Aneks III Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je naslovljen 'Sporazum o izborima' i određuje strukturu prema kojoj izbori za razne institucije u BiH treba da se organizuju i sprovode. Značajna uloga u vezi s tim je povjerena, u članu II ovog aneksa, Organizaciji za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS) koja, u cilju pripreme i sprovođenja izbora, uspostavlja Privremenu izbornu komisiju (PIK) - naveo je Mazalica.

On je dodao da, prema članu III ovog aneksa, PIK donosi izborna pravila i propise, nadzire izbore i obezbjeđuje njihovo odvijanje shodno pravilima i propisima.

Nadalje, dodao je Mazalica, član III konkretno predviđa da će se strane pridržavati izbornih pravila i propisa, bez obzira na unutrašnje zakone i propise, a shodno članu V ovog aneksa, PIK će s vremenom zamijeniti stalna izborna komisija.

Dakle, pojasnio je Mazalica Bodirogi, formiranje stalne izborne komisije na nivou BiH je obaveza iz Aneksa tri Dejtonskog sporazuma.

- Ono što Bodiroga takođe preskače, je da se aktuelni sastav CIK BiH imenovao uz podršku izbornih gubitnika iz Republike Srpske, SDS-a i PDP-a, na prijedlog SDS-ovog poslanika Dragana Mektića, a u toj izbornoj komisiji sjedi Vanja Bjelica Prutina, bivša savjetnica SDS-ovog ministra Mirka Šarovića.

Toj izbornoj komisiji mandat je produžen nezakonito i od nelegitimnog Kristijana Šmita, do 2027. godine, što SDS nikad nije kritikovao, iz dva razloga: prvo jer u toj komisiji sjedi Vanja Bjelica Prutina, a drugo jer im odgovara djelovanje kolonijalnog namjesnika Šmita - podsjetio je Mazalica.

Zato bi, kaže on, šef Kluba poslanika SDS-a, svoje selektivno i sa švedskog stola biranje istorijskih događaja, mogao da zamijeni poznavanjem elementarnih činjenica.

- Mogu da razumijem da čovjek pogriješi kad nešto na brzinu "izgugla", ali da to licemjerno upakuje u riječi "laž", "manipulacije" "neuki", vrlo lako se dođe do toga da to Bodiroga govori sebi, što bi Njegoš rekao "gleda sebe u zrcalo" - zaključio je Mazalica.