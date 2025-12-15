Pojačano prisustvo policije širom Srpske, čeka se presuda za ubistvo Radenka Bašića

Iz dobojske Policijske uprave su napomenuli da ovu aktivnost realizuju od 10.30 časova do momenta izricanja presude - u znak sjećanja i poštovanja prema stradalom kolegi i radi ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.

Policijska vozila zaustavila su se na više mjesta u Banjaluci s ciljem izražavanja poštovanja prema ubijenom načelniku Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, te ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.

Postrojavanje policije dok se čeka presuda za ubistvo Bašića

Policijske patrole parkirale su službena vozila na mjestima na kojima su se zatekle u 10.30 časova, za kada je u Sudu BiH u Sarajevu zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo Bašića.

Patrola Policijske uprave Banjaluka

Policijski automobili parkirani su, između ostalog, kod Centra za obuku u Zalužanima i Policijske akademije, gdje su se okupili zaposleni, kao i na kružnim tokovima kod "Ekvatora" i "Kampusa" ali i na magistralnom putu u Čelincu.