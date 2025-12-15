Pojačano prisustvo policije širom Srpske, čeka se presuda za ubistvo Radenka Bašića

Izvor:
15.12.2025
Policijski službenici širom Republike Srpske postrojeni dočekuju izricanje presude za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor, Radenka Bašića.
Iz dobojske Policijske uprave su napomenuli da ovu aktivnost realizuju od 10.30 časova do momenta izricanja presude - u znak sjećanja i poštovanja prema stradalom kolegi i radi ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.
Policijska vozila zaustavila su se na više mjesta u Banjaluci s ciljem izražavanja poštovanja prema ubijenom načelniku Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, te ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.
Policijske patrole parkirale su službena vozila na mjestima na kojima su se zatekle u 10.30 časova, za kada je u Sudu BiH u Sarajevu zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo Bašića.
Policijski automobili parkirani su, između ostalog, kod Centra za obuku u Zalužanima i Policijske akademije, gdje su se okupili zaposleni, kao i na kružnim tokovima kod "Ekvatora" i "Kampusa" ali i na magistralnom putu u Čelincu.
