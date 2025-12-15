Logo
Large banner

Pojačano prisustvo policije širom Srpske, čeka se presuda za ubistvo Radenka Bašića

Izvor:

ATV

15.12.2025

10:53

Komentari:

0
Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића
Foto: ATV

Policijski službenici širom Republike Srpske postrojeni dočekuju izricanje presude za ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor, Radenka Bašića.

Iz dobojske Policijske uprave su napomenuli da ovu aktivnost realizuju od 10.30 časova do momenta izricanja presude - u znak sjećanja i poštovanja prema stradalom kolegi i radi ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.

Policijska vozila zaustavila su se na više mjesta u Banjaluci s ciljem izražavanja poštovanja prema ubijenom načelniku Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, te ukazivanja na složenost i rizike policijskog posla.

Postrojavanje policije dok se čeka presuda za ubistvo Bašića

Policijske patrole parkirale su službena vozila na mjestima na kojima su se zatekle u 10.30 časova, za kada je u Sudu BiH u Sarajevu zakazano izricanje presude Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za ubistvo Bašića.

Патрола Полицијске управе Бањалука
Patrola Policijske uprave Banjaluka

Policijski automobili parkirani su, između ostalog, kod Centra za obuku u Zalužanima i Policijske akademije, gdje su se okupili zaposleni, kao i na kružnim tokovima kod "Ekvatora" i "Kampusa" ali i na magistralnom putu u Čelincu.

Podijeli:

Tagovi:

Radenko Bašić

Postrojavanje

Policija Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Hronika

Ubistvo Bašića: Railićeva odbrana traži oslobađajuću presudu!

2 sedm

0
Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Hronika

Tužilaštvo traži doživotne kazne za ubistvo Radenka Bašića

2 sedm

0
"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића

Hronika

"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

2 sedm

0
Завршено суђење за убиство Раденка Башића, оптужени негирали злочин

Hronika

Završeno suđenje za ubistvo Radenka Bašića, optuženi negirali zločin

3 sedm

0

Više iz rubrike

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Republika Srpska

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

4 h

1
Рите Угљевик поново на мрежи

Republika Srpska

Rite Ugljevik ponovo na mreži

4 h

1
Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Republika Srpska

Evo kad je isplata za korisnike boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja

5 h

3
Кошарац: Мање тумарајте сарајевским улицама отиђите у Бањалуку и договарајте

Republika Srpska

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

20 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner