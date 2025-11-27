Logo
Tužilaštvo traži doživotne kazne za ubistvo Radenka Bašića

Izvor:

ATV

27.11.2025

16:27

Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића
Foto: screenshot

Tužilaštvo BiH zatražilo je od Suda BiH da izrekne kaznu doživotnog zatvora Daliboru Railiću i Aleksandru Miljatoviću, optuženima za teško ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića.

Tužilaštvo je nakon dva dana okončalo iznošenje završnih riječi. Na red je došla odbrana optuženog Railića koja će završno izlaganje nastaviti sutra.

Railić je optužen kao nalogodavac, a Miljatović kao direktni izvršilac Bašićevog ubistva.

Railića optužnica tereti i za organizovani kriminal u vezi s trgovinom droge i pranje novca. Za pomaganje u ubistvu policijskog načelnika optužen je Igor Repajić, protiv koga je postupak razdvojen u odnosu na ostale optužene.

завршне ријечи раилић

Hronika

"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

Ranije je postupak razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. U optuženičkoj klupi se nalaze još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće i Goran Gvozden iz Gradiške. Oni su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge. Svi sem Gredelja su bili korisnici "Sky ecc” aplikacije.

Tagovi:

Tužilaštvo BiH

Dalibor Railić Dugi

Aleksandar Miljatović

