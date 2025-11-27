Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Izvor:
ATV
27.11.2025
14:09
Komentari:0
Dragoslav Stjepanović (50) iz Prijedora, kojeg sumnjiče da je prijetio radnim kolegama iz Banjaluke, predat je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
Kako je ranije saopšteno iz PU Banjaluka, Prijedorčanina sumnjiče da je u više navrata telefonom pozivao i uputio prijetnje dvije osobe iz Banjaluke.
On je prvo bio na kriminalističkoj obradi nakon čega je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog odlučiti o tome da li će za njega zatražiti mjeru pritvora.
Kako saznaje ATV, zaposlen je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.
Hronika
Uhapšen Prijedorčanin: Telefonom prijetio radnim kolegama iz Banjaluke
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu