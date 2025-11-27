Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Dragoslav Stjepanović (50) iz Prijedora, kojeg sumnjiče da je prijetio radnim kolegama iz Banjaluke, predat je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Kako je ranije saopšteno iz PU Banjaluka, Prijedorčanina sumnjiče da je u više navrata telefonom pozivao i uputio prijetnje dvije osobe iz Banjaluke.

On je prvo bio na kriminalističkoj obradi nakon čega je uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog odlučiti o tome da li će za njega zatražiti mjeru pritvora.

Kako saznaje ATV, zaposlen je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.