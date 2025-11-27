Logo
Large banner

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Izvor:

ATV

27.11.2025

14:09

Komentari:

0
Осумњичени за пријетње радним колегама спроведен у ОЈТ
Foto: ATV

Dragoslav Stjepanović (50) iz Prijedora, kojeg sumnjiče da je prijetio radnim kolegama iz Banjaluke, predat je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Kako je ranije saopšteno iz PU Banjaluka, Prijedorčanina sumnjiče da je u više navrata telefonom pozivao i uputio prijetnje dvije osobe iz Banjaluke.

On je prvo bio na kriminalističkoj obradi nakon čega je uz izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac će nakon ispitivanja osumnjičenog odlučiti o tome da li će za njega zatražiti mjeru pritvora.

Kako saznaje ATV, zaposlen je u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin: Telefonom prijetio radnim kolegama iz Banjaluke

Podijeli:

Tag:

OJT Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Привођење Игора Арсенића

Hronika

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

1 d

5
Из сефа украли 70 хиљада марака и 22 хиљаде евра

Hronika

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

1 d

0
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Hronika

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

1 d

0
Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

Hronika

Ovo je mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Aleksandar

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner