Ovo je mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Aleksandar

Mjesto gde se dogodila nesreća u kojoj su poginuli Ana Radović (20) sa Zlatibora i Aleksandar Masalušić (37)je crna tačka. Na snimcima sa lica mjesta vidi se da je automobil sletio s puta na krivini, koja je obilježena duplom punom linijom.

Dr Vladimir Jevtić doktor nauka u oblasti bezbjednosti saobraćaja objasnio je koliko je ovakav put opasan po vozače:

“Ne mora da znači da je vozač direktno kriv i da nije prilagodio brzinu vozila, što obično piše u policijskim izveštajima. Postoji mogućnost izletanja i neke životinje. Postavlja se pitanje i kvaliteta puta: da li je zaštitna ograda mogla da spreči sletanje automobila sa kolovoza i da li je bila u funkciji. Strategija bezbednosti saobraćaja je locirana i na vozilo i na put. Ali, vrlo važan stub je i pružanje pomoći u saobraćajnoj nezgodi: objedinjavanje svih službi koje mogu da lociraju saobraćajnu nezgodu. Mi smo izgubili tri dana dok smo došli”, kaže Jevtić i dodaje:

“Suština je reagovanja službi. Pretpostavljam da je ovaj betonski ispust neki odvodni sistem, ali postavljam opet pitanje puta. On mora da oprosti saobraćajnu nezgodu. Od marta 2018. godine, vi u Evropskoj uniji imate obavezu korišćenja SOS tastera u vozilima, on u Srbiji ne radi. Ljudi pojma nemaju šta je u kompletu prve pomoći, ne znaju da koriste vatrogasnu pomoć. Uvek govorimo "to ne može meni da se desi". Najveći broj smrtnosti posle ovakvih nezgoda je 20 minuta. Imate onih 5 minuta zlatnih za pružanje hitne medicinske pomoći a imate i onaj deo gde treba da odreaguju službe”.

Jevtić kaže da se po oštećenima vozila vidi da je došlo do trenutnog usporenja:

“Ljudi misle da ubija brzina, ali ne, ubija usporenje: pad brzine u jedinici vremena. Ovde smo imali to trenutno usporenje vozila. Ne znam da li se otvorio er beg, ukoliko su bili vezani, on se sigurno otvorio. Pitanje je da li je došlo do trenutne smrti ili ne. Ovde je bilo veliko usporenje i to mogu zasigurno da tvrdim. Šta to znači? Kada imate pad brzine sa 60 na 0, u tom momentu imate uticaj na telo od 20 gravitacija. Dakle kada na primer na ljudsko srce koje ima 300 grama deluje 20 gravitacija, ono ima onda oko 6 kilograma. Dolazi do rascepa unutrašnjih organa, čak ne mora da imate neke vidljive povrede”.

Jevtić kaže da je panik sistem obavezan u automobilima, gd‌je se prema geolokaciji reaguje u datim okolnostima.

“Ljudi u stresnim situacijama ne znaju šta treba da rade. Panika nekada može da napravi još veći problem. Naši ljudi ne žele da prihvate informaciju da će im biti teško u takvoj situaciji. Ali, pomoći ćete nekom drugom”.

Tragičan kraj potjere

Podsjetimo, potraga za Anom Radović trajala je tri dana, a automobil sa njenim tijelom i tijelom Aleksandra Masalušića pronađen je u srijedu, 26. novembra. Oni su audijem, iz za sada neutvrđenog razloga, sletjeli s puta u betonski propust kod Čačka.

Kako se nezvanično saznaje, Ana je uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Otac Ane Radović kaže da je Ana tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gd‌je je živjela sa njima, ali ne zna ko je Aleksandar, koji je poginuo s njom.

“Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video. Moje dete je bilo divno dete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovek koji je vozio”, rekao je neutješni otac.

Inače, poginuli vozač od ranije je poznat policiji i kako Kurir ističe, imao je krcat dosije.