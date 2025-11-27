Poznato stanje povrijeđenih u požaru u hraniteljskoj kući za stare u Zaječaru

U objektu koji pruža uslugu čuvanja starih osoba, u Zaječaru, juče je izbio požar u kojem je jedna osoba stradala, a dvije osobe su povrijeđene, potvrđeno je Telegrafu.

Požar je izbio u podrumu kuće kod kotla za loženje.

Kako nezvanično saznajemo, povrijeđene osobe su sada dobro i nalaze se u drugim hraniteljskim porodicama gdje im je pružena neophodna njega.

Objekat u kojem je izbio požar nije Dom za stare, već kuća u kojoj se pruža usluga čuvanja i nege starih i bolesnih lica, ali bez zvanične dozvole za rad, a preminula osoba nije bila korisnik Centra za socijalni rad.

Lica koja su posredstvom Centra bila na porodičnom smeštaju koji se nalazio u ovom objektu su u dobrom stanju, bez ikakvih povreda, preuzeta su od strane Centra i zbrinuta u drugom porodičnom smještaju za socijalni rad, piše Telegraf.