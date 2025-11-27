Logo
Dodajte ovaj začin u vodu za brisanje podova i kuća će mirisati danima

Izvor:

Blic

27.11.2025

12:09

Додајте овај зачин у воду за брисање подова и кућа ће мирисати данима
Foto: Pixabay

Cimet može biti koristan kao prirodni saveznik u čišćenju doma zbog svojih antibakterijskih svojstava.

Dodavanje cimeta u vodu za brisanje podova stvara prijatan i topao miris.

Cimet nije samo nezaobilazan začin u kolačima, toplim napicima i omiljenim zimskim receptima - ovaj mirisni prah može biti i iznenađujuće efikasan saveznik u čišćenju doma.

Prema savjetu portala Granni Tricks, dovoljno je dodati malu količinu cimeta u vodu za brisanje podova i vaš dom će danima imati prijatan, topao miris.

Zašto je cimet odličan za čišćenje

Cimet je vijekovima cijenjen zbog jakog i prepoznatljivog mirisa, ali i zbog svojih prirodnih antibakterijskih svojstava. Naučno je potvrđeno da može uništiti veliki broj vrsta bakterija, što ga čini praktičnim prirodnim sredstvom za higijenu doma. Uz to, nježan je za sve vrste podnih površina, ne ostavlja tragove i ne mijenja boju poda.

Još jedna prednost - potpuno je bezbjedan za domaćinstva sa djecom i kućnim ljubimcima, pa nema brige ako dođu u dodir s vodom za čišćenje.

Kako pripremiti vodu sa cimetom

Priprema je jednostavna i brza:

U kantu sa toplom vodom dodajte mali prstohvat cimeta u prahu ili prokuvajte malo vode sa nekoliko štapića cimeta, pa tu aromatizovanu vodu sipajte u kantu

Ako želite još intenzivniji miris, možete dodati i oko 20 kapi eteričnog ulja cimeta. Potom brišite pod kao inače i ostavite da se osuši prirodno. Preporučuje se da ovaj postupak ponovite jednom nedjeljno.

Najljepši dio? Poslije svakog čišćenja stan će imati svjež, topao miris cimeta koji se zadržava satima, pa čak i danima.

Trik za usisivač: dom miriše tokom cijelog dana

Ako želite da miris bude prisutan i između čišćenja, postoji još jedan jednostavan trik. Stavite veoma malu količinu cimeta u novu kesu usisivača. Dok usisavate, miris će se širiti kroz cijeli prostor.

Važno je samo da ne pretjerate, mala količina je sasvim dovoljna kako ne biste oštetili usisivač.

