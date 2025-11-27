Vulić: SNSD ne prisustvuje posebnoj sjednici

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da poslanici ovog kluba ne prisustvuju zajedničkoj sjednici oba doma jer je postavljanje poslaničkih pitanja predviđeno na svim redovnim sjednicama, te da ministri ionako ne dolaze.

Vulićeva je rekla da za ovu sjednicu poslanici Kluba SNSD-a nisu ni imali pitanja za ministre.

"A s obzirom na to da se ministri ionako ne pojavljuju na tim zasjedanjima, ne vidimo razlog da prisustvujemo zajedničkoj sjednici", dodala je Vulićeva.

Ona je poručila da će poslanici Kluba SNSD-a prisustvovati redovnoj sjednici Predstavničkog doma koja je zakazana po završetku posebne.

U Sarajevu je počela posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj će poslanici i delegati postavljati pitanja predsjedavajućoj i ministrima u Savjetu ministara.