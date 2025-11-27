Univerzitet u Banjaluci počastvovan: Saradnja Mađarske i Srpske sve bolja

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin zahvalio je mađarskom ministru inostranih poslova Peteru Sijartu za sve aktivnosti koje sprovodi sa rukovodstvom Republike Srpske i na projektima posvećenim privrednom razvoju i oblasti infrastrukture.

Peter Sijarto u Banjaluci

"Smatramo da će takva saradnja biti nastavljena", rekao je Gajanin na konferenciji za novinare nakon svečanosti na kojoj je Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

On je istakao da je akademska zajednica počastvovana svime što vlade Mađarske i Republike Srpske čine u razvoju dobrih odnosa.

"Ovo je za nas poseban dana kada smo počasni doktorat dodijelili ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu. Dobra saradnja Srpske i mađarske se ogleda u obrazovanju, nauci, kulturi, istraživanju i privredi.

Zahvaljujući Miloradu Dodiku, Viktoru Orbanu i Sijartu uspostavili smo saradnju sa univerzitetom u Mađarskoj", rekao je Gajanin.

Peter Sijarto u Banjaluci, počasni doktorat

On je istakao da će biti nastavljena razmjena studente i profesora iz Srpske i Mađarske.

