Krišto: Neću podnijeti ostavku

Izvor:

SRNA

27.11.2025

12:15

Кришто: Нећу поднијети оставку

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je danas da neće podnijeti ostavku na ovu funkciju jer ne vidi nijedan opravdan razlog za takav potez.

Odgovarajući delegatu Zlatku Miletiću na pitanje da li će u kontekstu kolektivne odgovornosti podnijeti ostavku, Krištova je naglasila da posao predsjedavajuće Savjeta ministara obavlja odgovorno i u skladu sa zakonima.

"Opredjeljenje je nastavak tog posla sa aspekta institucije izvršne vlasti, sa posebnim naglaskom na evropski put BiH", rekla je Krištova.

Krištova je, odgovarajući na pitanje poslanika Milana Dunovića zašto nije imenovala ministra bezbjednosti u Savjetu ministara nakon ostavke Nenada Nešića, istakla da je ona imenovala ministra, koji je trebao biti imenovan na sjednici Predstavničkog doma, ali da je on prije održavanja sjednice povukao svoju kandidaturu.

Сијарто састанак

Republika Srpska

Sijarto u Palati Republike; Sastanak sa zvaničnicima Srpske

"Sve je urađeno na osnovu dokumenta koji su potpisale stranke koje su formirale vlast na nivou BiH, a koji nijedna stranka nije raskinula", navela je Krištova.

Odgovarajući na pitanje delegata Šefika Džaferovića da li se i šta preduzima kako bi se ispoštovali ustavni i zakonski principi etničke zastupljenosti zaposlenih u zajedničkim institucijama Krištova je naglasila da se poštuju Ustav i zakoni, te da se prilikom zapošljavanja gleda stručnost, dok se nacionalna pripadnost službenika zasniva na dobrovoljnom izjašnjavanju.

Borjana Krišto

