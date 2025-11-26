Logo
Large banner

Cvijanović: Bošnjački političari sami najviše urušavaju BiH

26.11.2025

21:10

Komentari:

0
Цвијановић: Бошњачки политичари сами највише урушавају БиХ
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras da su bošnjačkim političarima puna usta BiH, a da je sami najviše urušavaju.

"Brane tobože njene institucije, a uzurpiraju ih i koriste za obračun za drugima. Na sva zvona propagiraju put ka EU i NATO, a onda članici obje organizacije zabrane slijetanje aviona", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prema njenim riječima, tako to izgleda kad Sarajevo umisli da može da vježba mišiće na Mađarskoj koja je, za razliku od BiH, stvarno nezavisna, ozbiljna i suverena država.

Mediji u FBiH objavili su da je Helez odbio da dozvoli da avion ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta sleti u Banjaluci jer, kako je naveo, godinama podržava Milorada Dodika.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Zukan Helez

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик због Сијарта назвао Хелеза глупим: БиХ не треба да постоји

Republika Srpska

Dodik zbog Sijarta nazvao Heleza glupim: BiH ne treba da postoji

19 h

5
Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

Republika Srpska

Đokić: Sijarto je prijatelj, a Helez proizvodi politički problem

22 h

0
Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

BiH

Cvijanović: Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru

23 h

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

BiH

Helez izazvao međunarodni skandal: Nije dao saglasnost da Sijartov avion sleti u Banjaluku

1 d

14

Više iz rubrike

Руска амбасада Конаковићу: "Како све ви ту? Добродошли у посаду руске подморнице"

BiH

Ruska ambasada Konakoviću: "Kako sve vi tu? Dobrodošli u posadu ruske podmornice"

19 h

0
Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

BiH

Cvijanović: Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru

23 h

0
ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

BiH

CIK: Počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića

23 h

0
Хелез изазвао међународни скандал: Није дао сагласност да Сијартов авион слети у Бањалуку

BiH

Helez izazvao međunarodni skandal: Nije dao saglasnost da Sijartov avion sleti u Banjaluku

1 d

14
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner