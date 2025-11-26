Cvijanović: Bošnjački političari sami najviše urušavaju BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je večeras da su bošnjačkim političarima puna usta BiH, a da je sami najviše urušavaju.

"Brane tobože njene institucije, a uzurpiraju ih i koriste za obračun za drugima. Na sva zvona propagiraju put ka EU i NATO, a onda članici obje organizacije zabrane slijetanje aviona", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Prema njenim riječima, tako to izgleda kad Sarajevo umisli da može da vježba mišiće na Mađarskoj koja je, za razliku od BiH, stvarno nezavisna, ozbiljna i suverena država.

Mediji u FBiH objavili su da je Helez odbio da dozvoli da avion ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta sleti u Banjaluci jer, kako je naveo, godinama podržava Milorada Dodika.