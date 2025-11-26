Logo
Đokić: Sijarto je prijatelj, a Helez proizvodi politički problem

26.11.2025

15:54

Komentari:

0
Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto je predstavnik prijateljske zemlje, a odluka ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza da zabrani slijetanje njegovog aviona na banjalučki aerodrom proizvodi politički problem, naveo je predsjednik SP-a Petar Đokić.

On je ocijenio da ova odluka Heleza predstavlja direktan udar na institucionalni integritet Republike Srpske.

Đokić je napomenuo da je riječ o dolasku visokog predstavnika prijateljske države, a da Helez i ovoga puta konstruiše i izmišlja razloge kako bi proizveo politički problem.

"Njegova stručnost je ozbiljno upitna jer je do sada pokazao isključivo destruktivne sposobnosti i spremnost da institucije koristi za krize, a ne za stabilnost", poručio je Đokić.

Samo dan ranije, podsjetio je Đokić, u Federaciji BiH je jednostrano obilježen 25. novembar, bez uvažavanja stavova Republike Srpske, saopšteno je iz Socijalističke partije.

"Taj čin, u kombinaciji sa Helezovom zabranom slijetanja, jasno pokazuje kontinuitet politike iz dijela političkog Sarajeva, politike koja zanemaruje ustavni poredak, ravnopravnost entiteta i interese građana", rekao je on.

Đokić je naglasio da Republika Srpska ostaje posvećena institucionalnom djelovanju, stabilnosti i odgovornom odnosu prema međunarodnim partnerima, uprkos jednostranim i štetnim potezima koji dolaze iz Sarajeva.

"Upravo zato je važno naglasiti da Mađarska, za razliku od mnogih drugih zapadnih država, principijelno zastupa potpunu primjenu Dejtonskog sporazuma", dodao je Đokić.

Taj stav nije samo diplomatska formulacija, istakao je Đokić, već logičan i dosljedan pristup koji garantuje ravnopravnost entiteta i očuvanje ustavnog poretka BiH.

Đokić je zaključio da podrška takvom pristupu jasno pokazuje da Republika Srpska ima međunarodne partnere koji razumiju značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma kao temelja mira i stabilnosti.

Mediji u FBiH objavili su da je Helez odbio da dozvoli da avion ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta sleti u Banjaluci jer, kako je naveo, godinama podržava Milorada Dodika.

Petar Đokić

Peter Sijarto

