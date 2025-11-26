Logo
Large banner

Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu

26.11.2025

14:11

Komentari:

0
Стевандић: За оно што је Кустурић урадио са Хеликоптерским сервисом, поставио бих му бисту
Foto: ATV

Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da "za ono što je Boban Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, postavio bih mu bistu na heliodromu"

"Za ono što je Boban Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, postavio bih mu bistu na heliodromu. Kao što sam u Narodnoj skupštini postavio biste SDS-ovcima koji su dali glavu za Srpsku. Jer se požrtvovanost smatra najvrednijom osobinom", rekao je Stevandić.

tompsonov koncert

Region

Tompson kažnjen sa 150.000 evra nakon koncerta

Kaže da je ove godine bilo sto medicinskih evakuacija, prošle godine 60 i nešto.

"Ukupno ih je bilo, od kada Servis radi, 600. Rezultati koji govore o 600 evakuacija su činjenica", naveo je Stevandić.

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Stevandić

Boban Kusturić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Томпсон кажњен са 150.000 евра након концерта

Region

Tompson kažnjen sa 150.000 evra nakon koncerta

1 d

0
Илустрација

Hronika

Hapšenje u Gradišci: Rumuni krali kozmetiku

1 d

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Svijet

Zaharova: Makronovi komentari ukazuju na zapljenu ruske imovine

1 d

0
Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

Društvo

Odobreni milioni: Uskoro isplata naknade od 1.000 KM

1 d

0

Više iz rubrike

Цвијановићева разговарала са Гогановићем и Кнежевићем о стању у ОС

Republika Srpska

Cvijanovićeva razgovarala sa Goganovićem i Kneževićem o stanju u OS

1 d

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Republika Srpska

Vranješ: I danas potvrđeno da Mađarska snažno ostaje uz Srpsku

1 d

0
Ћеранић: Састанак са Орбаном - потврда подршке Српској

Republika Srpska

Ćeranić: Sastanak sa Orbanom - potvrda podrške Srpskoj

1 d

0
Ђајић: Станивуковић скреће пажњу са битне чињенице, у Тужилаштву сам свједок

Republika Srpska

Đajić: Stanivuković skreće pažnju sa bitne činjenice, u Tužilaštvu sam svjedok

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner