Stevandić: Za ono što je Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom, postavio bih mu bistu

26.11.2025
14:11
Komentari:0
Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da "za ono što je Boban Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, postavio bih mu bistu na heliodromu"
"Za ono što je Boban Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, postavio bih mu bistu na heliodromu. Kao što sam u Narodnoj skupštini postavio biste SDS-ovcima koji su dali glavu za Srpsku. Jer se požrtvovanost smatra najvrednijom osobinom", rekao je Stevandić.
Kaže da je ove godine bilo sto medicinskih evakuacija, prošle godine 60 i nešto.
"Ukupno ih je bilo, od kada Servis radi, 600. Rezultati koji govore o 600 evakuacija su činjenica", naveo je Stevandić.
Za ono što je Boban Kusturić uradio sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, postavio bih mu bistu na heliodromu. Kao što sam u Narodnoj skupštini postavio biste SDS-ovcima koji su dali glavu za Srpsku. Jer se požrtvovanost smatra najvrednijom osobinom. pic.twitter.com/N2O5XAyd3S— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) November 26, 2025
