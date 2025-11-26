Hapšenje u Gradišci: Rumuni krali kozmetiku

Autor:Stevan Lulić
Troje rumunskih državljana uhapšeno je danas u Gradišci zbog sumnje da su izvršili dvije krađe u ovom gradu.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Gradiška, zbog krađa su saslušani L.B., S.S.N. i M.I.J.
"Navedena lica se sumnjiče da su u martu mjesecu 2025. godine, iz trgovinskog objekta u Gradišci otuđila više kozmetičkih proizvoda", saopštila je policija.
Dodaje se da će uhapšeni biti predati Terenskom centru Banjaluka – Službi za poslove sa strancima BiH.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
