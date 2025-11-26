Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

Generativna vještačka inteligencija brzo je prodrla u veliki dio onoga što radimo na internetu, ali stručnjaci upozoravaju da njeno svakodnevno korištenje može da bude štetno po mentalno zdravlje i da dovede ljude u zabludu.

Primjeri emocionalne zavisnosti i fantastičnih vjerovanja takozvanim četbotovima usljed dugih interakcija sa njima proširili su se ove godine.

Stručnjaci su ovaj fenomen nazvali "psihozom VI", a Vejl Rajt, direktor za inovacije u zdravstvu u Američkom udruženju psihologa, kaže da bi možda prikladniji termin bio "zablude VI".

"Ono što vidimo usljed ove pojave je da se kod ljudi sa zavjereničkim ili grandioznim zabludama takvi stavovi pojačavaju", rekla je ona.

Stručnjaci kažu da je sve više dokaza da VI može da bude štetna za mozak pojedinih ljudi, prenosi agencija DPA.

Debata o uticaju VI već je dovela do sudskih procesa i usvajanja novih zakona. To je primoralo kompanije za VI da reprogramiraju svoje botove i dodaju ograničenja načinu na koji se oni koriste.

Ukupno sedam porodica u SAD i Kanadi tužilo je kompaniju "OpenAI" ranije ovog mjeseca zbog objavljivanja njihovog modela četbota bez odgovarajućeg testiranja i zaštitnih mjera.

Porodice tvrde da je dugotrajna izloženost četbotu doprinijela izolaciji, zabludama i samoubistvima njihovih voljenih, pri čemu je svaki od njih počeo je da koristi "čet dži-pi-ti" za opštu pomoć oko školskih zadataka, istraživanja ili duhovnih smjernica, piše Srna.