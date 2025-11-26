Vaše srce je vjerovatno starije nego što mislite: Evo šta otkriva novi kalkulator rizika

Besplatan onlajn kalkulator koji procenjuje "starost srca" pokazao je da većina odraslih ima srce starije od svojih stvarnih godina, otkriva novo američko istraživanje objavljeno u časopisu JAMA kardiologi.

Riječ je o alatu zasnovanom na novoj formuli Američkog udruženja za srce, koja računa "godine srca" uzimajući u obzir faktore kao što su krvni pritisak, nivo šećera i holesterola u krvi, indeks tjelesne mase, navike u ishrani, fizička aktivnost i pušenje.

Istraživanje je obuhvatilo više od 14.000 osoba starosti od 30 do 79 godina koje nisu imale dijagnostikovane kardiovaskularne bolesti. Rezultati su pokazali da su žene prosječne starosti 51 godine imale srce staro 55 godina, dok su muškarci od 49 godina imali srce od skoro 57 godina.

Republika Srpska Vladika Lukijan: Za nas je praznik kada dođu naši ljudi iz Srpske

Za razliku od tradicionalnih kalkulatora koji procjenjuju rizik od infarkta u narednih 10 godina, novi alat taj rizik prevodi u "starost srca", kako bi ga ljudi lakše razumjeli. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi se rezultati uvijek trebalo tumačiti uz savjet ljekara, jer samo on može realno da procjeni kardiovaskularni rizik i preporuči mjere prevencije.

Kako faktori rizika ubrzavaju starenje srca?

Stručnjaci objašnjavaju da se srce stari brže kada su faktori rizika prisutni godinama. Povišen krvni pritisak, loš holesterol, dijabetes, gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti i pušenje ubrzavaju oštećenje krvnih sudova i slabe sposobnost srca da pumpa krv. Na taj način dolazi do ranijih znakova ateroskleroze, zadebljanja zidova arterija i smanjenog dotoka kiseonika do tkiva - procesa koji se inače dešavaju tek u poznijim godinama.

Loš holesterol (LDL) može da se taloži u zidovima arterija, sužava ih i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Hronika Novi detalji tragedije: Ana prije smrti pozvala dva broja

Posljedica toga je da organizam funkcioniše kao da je biološki stariji nego što zaista jeste. Srce koje je deset godina starije od kalendarskih godina ukazuje na povećan rizik od infarkta, moždanog udara i srčane insuficijencije. Dobra vijest je da promjene životnih navika, kao što su pravilna ishrana, prestanak pušenja, redovno kretanje i kontrola pritiska i šećera, mogu značajno da podmlade srce i smanje rizik od bolesti, piše Kurir.