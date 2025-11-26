Privreda pred kolapsom: Njemačke firme smanjuju broj radnih mjesta

Izvor:
26.11.2025
Njemačke firme nadalje smanjuju broj radnih mjesta zbog usporavanja privrede, pokazuju danas objavljeni podaci Instituta za ekonomska istraživanja (Ifo) iz Minhena.
Vrijednost indeksa koji mjeri spremnost njemačkih firmi na zapošljavanje novih radnika pao je sa oktobarskih 93,5 poena na 92,5 poena u novembru, što ukazuje na nastavak smanjenja broja zaposlenih.
Posrtanje njemačke ekonomije nadalje vrši pritisak na tržište rada, prokomentarisao je rukovodilac istraživanja Ifo Klaus Volrabe.
Najgora situacija je u njemačkoj industriji, gdje se skoro u svim oblastima planiraju smanjenja broja radnika, prije svega zbog slabih narudžbina i neizvjesnih izgleda.
Ni sektor usluga ne pokazuje znakove oporavka, posebno ugostiteljstvo, gdje se očekuju otpuštanja zbog visokih troškova poslovanja i pada potrošnje u pojedinim regionima, navodi se na veb stranici minhenskog instituta.
Ifo navodi da njemački trgovci, uprkos nadolazećim praznicima, očekuju slabiji obim potrošnje i zbog toga se takođe odlučuju na racionalizaciju broja zaposlenih.
Pozitivni signali dolaze jedino iz građevinarstva, gdje se potražnja za radnom snagom blago povećava, što ukazuje na stabilnije narudžbine i nastavak građevinskih projekata.
