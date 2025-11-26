Cvijanović: Nakon posjete delegacije Srpske Budimpešti, sutra doček Sijarta u Banjaluci

26.11.2025
12:07
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović izrazila je zahvalnost premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, što Mađarska nastavlja razvijati ekonomsku saradnju i jačati političko razumijevanje sa institucijama i rukovodstvom Republike Srpske.
Kako ona dodaje, u objavi na društvenoj mreži Iks, nakon posjete delegacije Srpske Budimpešti, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, sutra će se u Banjaluci dočekati ministra inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto.
Podsjećamo, Dodik, Karan i Trišić Babić prisustvovali su sastanku sa Orbanom u Budimpešti, te još jednom pokazali da su odnosi Mađarske i Srpske na najvišem nivou.
Izražavam zahvalnost premijeru @PM_ViktorOrban što Mađarska nastavlja razvijati ekonomsku saradnju i jačati političko razumijevanje sa institucijama i rukovodstvom Republike Srpske. Nakon posjete naše delegacije Budimpešti, koju čine predsjednik @MiloradDodik, v.d. predsjednika… pic.twitter.com/RQPn3p8v6N— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 26, 2025
