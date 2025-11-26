Logo
Cvijanović: Nakon posjete delegacije Srpske Budimpešti, sutra doček Sijarta u Banjaluci

26.11.2025

12:07

Komentari:

0
Цвијановић: Након посјете делегације Српске Будимпешти, сутра дочек Сијарта у Бањалуци
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović izrazila je zahvalnost premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, što Mađarska nastavlja razvijati ekonomsku saradnju i jačati političko razumijevanje sa institucijama i rukovodstvom Republike Srpske.

Kako ona dodaje, u objavi na društvenoj mreži Iks, nakon posjete delegacije Srpske Budimpešti, koju čine predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, sutra će se u Banjaluci dočekati ministra inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Podsjećamo, Dodik, Karan i Trišić Babić prisustvovali su sastanku sa Orbanom u Budimpešti, te još jednom pokazali da su odnosi Mađarske i Srpske na najvišem nivou.

Tagovi:

Željka Cvijanović

Peter Sijarto

Mađarska

Banjaluka

