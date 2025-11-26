Dodik: Srpska razvija dobre odnose sa međunarodnim prijateljima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Budimpešti da Republika Srpska nastavlja da unapređuje odnose sa međunarodnim prijateljima, od kojih je jedan i Mađarska sa kojom dijeli stavove prema briselskoj administraciji.

Dodik je rekao da razumije poziciju Budimpešte kojoj Brisel blokira finansiranje projekata već godinu dana.

"Republika Srpska mora da se zapita šta može imati od EU, ako tako čine prema Mađarskoj, suverenoj članici evropskog bloka i NATO?", kaže Dodik, ističući da Brisel zaustavljao projekte i Republici Srpskoj.

On je rekao da dio briselske administracije želi da oteža poziciju aktuelnoj mađarskoj vlasti, na čelu sa premijerom Viktorom Orbanom, imajući u vidu da će u aprilu biti održani izbori u Mađarskoj.

Dodik je naglasio da Orban ima najbolje procjene u okviru EU kada je riječ o evropskim pitanjima i dešavanjima u Ukrajini, ali i o izborima u SAD.

Republika Srpska Dodik i Karan sa mitropolitom budimskim Lukijanom

"Orban je i prije izbora razgovarao i podržao /predsjednika SAD Donalda Trampa. To je tada bio jeres, svi su skakali od bijesa, a možda je djelimično i zbog toga zastoj finansiranja projekata. Ali, politika je procjena, projekcija i rizik na kraju krajeva", rekao je Dodik.

Dodik vjeruje da će Budimpešta biti grad u kojem će se sastati Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin i da bi to i za Republiku Srpsku bila satisfakcija, jer glavni grad Mađarske doživljava veoma prijateljski.

On je rekao da i Srpska sarađuje sa SAD, jer u Americi sada vladaju drugi ljudi.

Dodik je poručio da Republika Srpska ima odlične odnose sa Rusijom, što se manifestuje i na strateškom nivou.

On je istakao da neki drugi u Evropi ne žele mir u Ukrajini i da je Republika Srpska na strani mira.