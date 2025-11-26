Mazalica: Prijedlog rebalansa pokazuje stabilnost budžeta

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica istakao je da prijedlog drugog rebalansa budžeta Republike Srpske pokazuje stabilnost i ukazuje da se ekonomski parametri drže pod kontrolom.

"Dobijamo i nove investitore i projekte. Imamo i projekte Svjetske banke i EBRD-a koji će pomoći razvoj putne infrastrukture", rekao je Mazalica na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Govoreći o deficitu od 150 miliona KM, on je naveo da je riječ o sredstvima koja su iskorišćena za investicije.

"Ukupan dug trenutno iznosi 35,4 odsto BDP-a. Važno je navesti da BDP raste", rekao je Mazalica.

On je naveo da je i Ekonomsko-socijalni savjet izradio analizu o stanju evropske ekonomije koja ima usporen rast, što se odrazilo na ekonomiju Republike Srpske i investiranje u privredu.

"Raste potencijal domaćeg bankarskog sektora kada je riječ o kratkoročnom zaduženju Republike Srpske. Srpska se zadužuje po povoljnim uslovima", istakao je Mazalica.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga istakao je da su pojedine stavke budžeta mogle biti manje, kao one kojima se finansiraju republičke institucije.

"Fenomen je najveći da ste ministarstvu zdravlja smanjili budžet, a ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju povećali i sada iznosi 94 miliona KM", istakao je Bodiroga tokom diskusije.

On je rekao da zdravstvenim ustanovama treba pomoć, ali i da se mora pronaći uzrok lošeg stanja u ovoj oblasti.

"Neko nije radio svoj posao, a onda se Republika Srpska zaduži da bi se riješili problemi. Imali ste situaciju da su najveći poreski dužnici zdravstvene ustanove. Vi ste trebali pronaći uzrok. Krivično djelo je neplaćanje obaveza", poručio je Bodiroga.